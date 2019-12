Finale tournoi Radieuse Hiver Foot : Des stars du foot Ã  la clÃ´ture

C’est aujourd’hui, à partir de 16h00 que la 20e édition du tournoi national de proximité «Hiver Foot» se clôturera, au stade Reguig-Abdelkader de Maraval. Le président de la Radieuse Chafi Kada et les stars du football algérien, telles que Belloumi, Megharia, Hansal Mohamed et autres, auront le privilège d’honorer les équipes lauréates de ce challenge avec le soutien de Mobilis. Le programme des finales mis en place par l’association la Radieuse se résume comme suit : dans la catégorie des benjamins, l’équipe de Tindouf jaugera ses chances de succès face à la formation de Tiaret. En minimes, l’équipe de Kouba affrontera son homologue de Ouargla. La finale seniors mettra aux prises l’équipe du quartier de Yaghmoracen et celle du quartier de Gambetta.

La Radieuse, qui multiplie les challenges sportifs et les rendez-vous de la fraternité et de l’amitié, continue à sa manière à lutter contre la violence et les maux sociaux que sont la drogue et le tabagisme.