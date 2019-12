Coupe de la CAF - 3e journÃ©e), Paradou AC (1) â€“ Enyimba FC (0) : Le PAC se replace

Le Paradou Athlétic Club est relancé en coupe de la Confédération africaine. Les protégés du technicien portugais, Alexandre Châalo, ont disposé, dimanche dernier, au stade Tchaker de Blida, du représentant du Nigéria, Enyimba FC par un score étriqué.

Un match comptant pour la troisième journée de la phase des poules de la coupe de la CAF. L’unique réalisation de cette confrontation, dominée de la tête aux épaules par les Algériens, est l’œuvre de Ghorab en seconde période. Condamnés à gagner, les joueurs du PAC ont d’emblée pris l’initiative du jeu à leur compte. Evoluant dans une configuration tactique très offensive (4-3-3), avec un bloc équipe relativement médian, les coéquipiers du portier Moussaoui se sont rapidement montrés très dangereux. Toutefois, ils n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets en première période alors qu’ils avaient largement eu le monopole de la balle (67% sur l’ensemble du match). Leur domination fut plutôt stérile. De retour du vestiaire, les joueurs algériens, se distinguant par un jeu cours et une grande vivacité, ont continué à dominé les Nigérians, qui n’ont jamais réussi à imposer leur jeu athlétique et direct. 64’, Zorgane s’infiltre dans la défense adverse. Il tente de trouver Bouzok à l’entrée de la surface. Le cuir est mal renvoyé par le défenseur central Adebayo. Ghorab qui a bien suivi l’action, se saisit de la balle et trompe le gardien Nwabali d’un tir placé au second poteau. «Nous n’avions pas le droit à l’erreur après notre dernier échec à domicile face au Hassania Agadir. On devait gagner pour rester en course. Nous étions déterminés. On a donc pris l’initiative du jeu d’entrée pour essayer de marquer. En première période, nous nous sommes procurés de nombreuses occasions, sans parvenir à scorer. À l’heure du jeu, nous avons réussi à concrétiser nos efforts. Ce qui nous a permis de mieux gérer les débats jusqu’au coup de sifflet final. Grace à cette victoire, on se replace dans la course. Il va falloir bien négocier les prochaines rencontres pour espérer une qualification en quart de finale», a souligné le coach du PAC, Alexandre Châlo. De son coté, l’entraîneur de la formation d’Enyimba FC a reconnu la domination de l’adversaire. «Nous avons eu affaire à une bonne équipe du Paradou. Les Algériens méritent parfaitement leur victoire. À présent on doit oublier cette défaite et nous concentrer sur la suite de la compétition», a indiqué U. Abdallah. Dans l’autre rencontre du groupe «D», la formation de San Pedro et son homologue du Hassania Agadir se sont séparés, en Côte d’Ivoire, sur le score de parité d’un but partout. Les locaux, menés au score après la réalisation d’Alfahli (39’), sont revenus au score dans les dix dernières minutes de la partie, par l’intermédiaire de Zan Bi.

Après cette journée, le PAC occupe la seconde place du classement avec quatre points, derrière Hassania Agadir

(7 pts). Enyimba compte trois points, alors que San Pedro occupe la dernière place (1 point).

Redha M.