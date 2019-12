Sonelgaz: 45 milliards de DA pour la rÃ©alisation de 35 transformateurs Ã  Alger (P-DG)

Accompagné du wali d’Alger, M. Abdelkhalek Sayouda, M. Boulakhras s’est rendu dans plusieurs localités de la capitale, à l’instar de Sidi Abdallah, El Harrach, Dar El Beida et Bologhine où il a inauguré plusieurs projets inhérents au secteur.

Au cours de sa visite, le DG de Sonelgaz a mis en évidence le fait que la mise sous tension d’un poste électrique et l’inauguration de plusieurs directions de distribution et agences client, vise à développer le réseau de distribution et à améliorer l’accueil de la clientèle.

« Nous avons mis en œuvre un programme national pour améliorer l’accueil de la clientèle et donc le service public. Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique de modernisation des prestations passant notamment par un service après-vente de qualité », a-t-il fait savoir.

En réponse à une question sur les moyens dont dispose cette entreprise pour développer ses activités et répondre à la demande sans cesse croissante, ce responsable signalera que, bien que le montant des créances détenues par Sonelgaz s’élève, au niveau national, à plus de 60 milliards de DA, son entreprise poursuit ses investissements.

Mettant à profit cette opportunité, le Wali d’Alger, a pris la parole pour souligner que l’amélioration constante de la distribution d’électricité au profit également des nouveaux habitants revêt une importance pour les services de la wilaya.

Abdelkhalek Sayouda a, dans ce contexte, indiqué que la modernisation des directions de distribution de Sonelgaz vise aussi à améliorer les conditions de travail du personnel de la société nationale. En réponse à une autre question portant sur le programme de logements LPA, Sayouda, a révélé que les premiers travaux de réalisation, de 300 unités, ont été lancés dans la commune d’Ain-Beniane.

Plus tôt dans la matinée, la délégation avait entamé sa visite de travail dans la circonscription administrative de Sidi Abdallah et plus précisément dans la commune de Mahelma pour inaugurer le nouveau siège de la Direction de Distribution mitoyen à la nouvelle agence commerciale et la mise sous tension du poste électrique 220/30KV à Sidi Abdallah Centre Ouest pour renforcer la distribution de l’énergie au profit des nouveaux habitants de la circonscription.

Il convient de signaler que cette nouvelle direction couvre un champ de compétence de pas moins de 167Km2 soit 4 agences commerciales sises respectivement à Zeralda, Douéra, Sidi Abdallah et Rahmania, à partir du 1 janvier prochain. Poursuivant leur sortie sur le terrain, la délégation s’est rendue à El-Harrach pour inaugurer le siège de la direction de distribution et l’agence commerciale, qui ont connu des travaux de réhabilitation et de lifting.

Signalons que quelque 636 agents travaillent pour cette direction qui comptabilise plus de 454.000 clients. Il a été aussi l’occasion d’inaugurer l’agence commerciale de Dar El Beida suite aux travaux de réhabilitation qui ont duré en l’occurrence 2 mois.

Enfin la tournée s’est achevée dans la commune Bologhine, où la délégation a procédé à l’inauguration du siège de la Direction de distribution et de l’agence commerciale enregistrant à son actif, 757 agents et 291. 904 abonnés.

Sami KAIDI