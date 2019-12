Commentaire : Lâ€™amorce du renouveau

Dix jours après l’élection du président de la République, le jeudi 12 décembre dernier, un nouveau Premier ministre est désigné pour conduire l’équipe gouvernementale. Le choix du chef de l’Etat s’est porté, conformément à un de ses engagements, sur un universitaire parmi les compétences nationales intègres et expérimentées. Ainsi, l’Algérie commencera la nouvelle année 2020 avec un nouveau gouvernement de cadres et de compétences pour relever les défis de la conjoncture, régler les problèmes de l’heure et lancer chantiers prioritaires dans tous les secteurs d’activité.

Cette semaine, les regards seront braqués sur la nouvelle composante de l’Exécutif qui sera annoncée par la présidence de la République. Une équipe qui aura les faveurs et la confiance du chef de l’Etat pour mettre en œuvre l’ambitieux et réaliste programme qui a été choisi par le peuple le 12 décembre dernier. C’est sur cette équipe de personnalités et cadres aux compétences avérées, doublées d’expériences non négligeables, que reposera l’espoir de la conduite des affaires publiques, la concrétisation des rêves et attentes des citoyens. L’édification de l’Algérie nouvelle, en bâtissant une économie forte et compétitive, et le lancement de tous les chantiers du développement dans tous les domaines et secteurs d’activité. C’est à ce nouvel Exécutif qu’échoit la mission de la mise en application des engagements pris publiquement par le chef de l’Etat dans son discours d’investiture et qui commencent à se concrétiser sur le terrain. Les déclarations faites par le premier magistrat du pays lors de l’inauguration de la Foire de la production algérienne ont montré la voie et donné un aperçu de la politique qui sera mise en œuvre durant les prochaines semaines et mois.

Il faut dire que le processus de règlement de la crise, entamé depuis l’annonce de la tenue du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, est entré actuellement dans la phase de mise en œuvre de solutions pratiques et efficaces grâce au plan d’action engagé par le chef de l’Etat.

Depuis l’investiture du président de la République, il y a une dizaine de jours, l’Algérie a tourné définitivement la page de la crise et des turbulences pour entamer une nouvelle ère, celle de l’espoir, de l’ambition, de l’édification et de la construction du pays sur des bases saines, rationnelles et transparentes. La nouvelle stratégie d’édification de l’Algérie est désormais en marche avec l’installation, prochainement, de l’équipe des bâtisseurs choisie parmi les compétences animées par la volonté de conduire le pays vers le développement et le progrès et servir les intérêts suprêmes du pays, mais aussi répondre favorablement aux attentes et aspirations du peuple algérien. Sans trop tarder, l’Exécutif, une fois investi et désigné, entamera sa mission dès son installation pour concrétiser sur le terrain les engagements du président de la République et appliquer son programme d’action, dont les grandes lignes ont déjà été déclinées et dévoilées dans son discours d’investiture, le 19 décembre dernier. La première mission du nouvel Exécutif est incontestablement de faire renaître l’espoir, à travers un programme économique et social ambitieux et réaliste qui favorisera la prise en charge concrète des préoccupations des citoyens. Il s’agit principalement de répondre favorablement aux attentes exprimées par les populations qui aspirent à un avenir radieux et à une vie meilleure dans une Algérie forte et prospère. La concrétisation de cet objectif passe inévitablement par l’application stricte, rapide et concrète, par la nouvelle équipe gouvernementale, des engagements annoncés par le président de la République. Il est vrai que la tâche est lourde et les défis et enjeux sont importants, mais l’Algérie dispose indéniablement de grandes potentialités tant matérielles qu’humaines pour relever le défi et réussir le challenge de bâtir un nouveau modèle économique et social, comme énoncé par le président de la République, capable de répondre aux aspirations du peuple algérien et de mener l’Algérie à bon port. Le cap est désormais fixé et la voie est tracée par le chef de l’Etat. A la nouvelle équipe gouvernementale et autres institutions de mettre en œuvre la politique de redressement national dans tous les domaines et secteurs, notamment économiques et sociaux.

L’Algérie entamera désormais l’année 2020 avec un nouveau gouvernement de compétences, dévouées et engagées pour l’édification d’un pays développé et prospère tourné vers le futur et le progrès. Une page est définitivement tournée dans l’histoire du pays, une autre s’ouvre avec espoir et optimisme pour bâtir une nouvelle Algérie ambitieuse et prospère.

M. Oumalek