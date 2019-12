Situation Ã©conomique : Les experts dÃ©clinent leurs solutions

«Quel modèle économique pour l’Algérie ?» La communauté d’affaires est dans l’attente des décisions que devrait prendre la future équipe gouvernementale. Plusieurs experts en économie apportent ici leur contribution en préconisant des solutions par rapport aux perspectives de l’économie nationale à la lumière des défis conjoncturels.

Pour M. Ali Mabroukine, professeur en droit pénal des affaires et auteur de contributions sur les questions politiques et économiques, «le futur gouvernement aura à faire face à de nombreux défis, notamment engager le pays dans la voie des réformes de structures trop longtemps différées, lutter contre la corruption, ouvrir des perspectives pour notre jeunesse qui appréhende l’avenir et avoir le courage politique de rompre avec le modèle rentier populo-clientéliste porté par les ressources fossiles désormais en voie d’érosion». Pour ce qui est des principales solutions aux défis économiques de l’heure, M. Mabroukine estime que la prochaine équipe devra définir sa stratégie à partir de l’existant, c’est-à-dire de l’état des lieux qui a été dressé par des experts algériens et qui est disponible partout. Sa stratégie devra également intégrer ce que sera l’Algérie dans les 20 ans à venir. «Elle devra s’engager à maîtriser la dépense publique sans pour autant remettre en cause le modèle social actuel et sans renoncer à financer les activités et les investissements prioritaires dans les secteurs qui seront annoncés plus loin. Pour ce faire, il faudra cesser de financer sur concours définitifs et/ou temporaires du budget de l’Etat les grands projets. C’est cette politique qui est à l’origine du tarissement des ressources du Fonds de régulation de recettes (FRR). Il faudra également se livrer à une évaluation des exonérations fiscales dont bénéficient généreusement trop de catégories socio-professionnelles, qui constituent une charge très lourde pour le budget de l’Etat. Dans le même temps, il faudra que le Président de la République ordonne qu’il y ait un minimum de comptes sociaux du Trésor dans la loi de finances annuelle et que leur gestion soit rendue plus transparente.

Par ailleurs, le rendement de la fiscalité ordinaire en Algérie est un de plus faibles au monde. Il est clair qu’à partir de 2020, et pour une période indéterminée, la fiscalité pétrolière n’aura pas vocation à abonder les recettes du budget de l’Etat concernant les dépenses ordinaires. Le financement des entreprises publiques pose également problème, en ce sens que c’est le Trésor qui prend en charge les déficits structurels abyssaux des entreprises publiques. Le rachat des découverts de ces entités ainsi que la recapitalisation des banques publiques est la cause principale du creusement de la dette publique interne qui risque de représenter 50% du Pib d’ici 2022, si un coup d’arrêt à cette dérive n’est pas mis», a enfin conclu l’expert. M. Belmihoub, professeur en économie et management, et consultant, estime pour sa part que «la situation économique était déjà dégradée avant l’avènement du Mouvement populaire. La parade des dirigeants pour financer les déficits consistant à imprimer des billets de banque est une fausse solution à un vrai problème. L’inflation n’a pas encore suivi, mais elle est attendue au coin de la rue», estime M. Belmihoub qui considère que «l’enjeu économique de la sortie de crise est donc de taille». «En effet, si la revendication politique donne l’espoir et donc de la patience, d’où son caractère pacifique, la revendication économique exige des réponses immédiates car elle tient à des besoins essentiels de la population», soutient-il. À la question de savoir quelles seraient les alternatives à la suppression de la planche à billets, l’économiste affirme que «cette situation de l’entrée violente et massive du Trésor dans la sphère monétaire par la planche à billets et aussi dans la sphère bancaire par les emprunts sur le marché obligataire doit être corrigée rapidement pour limiter les effets inflationnistes et pour libérer les fonds nécessaires pour le financement de l’économie».

Le spécialiste préconise dans l’immédiat de prendre des mesures pour éviter une plus grande détérioration des grands équilibres économiques et pour assurer la continuité de l’activité économique, seule génératrice de richesse.



Comment récupérer l’argent illicitement transféré à l’étranger ?



Pour Me Hind Benmiloud, avocate d’affaires et M. Mohamed Boukhari, économiste et expert financier, «l’Algérie dispose d’outils juridiques, des textes de lois et de mécanismes financiers à même de nous permettre de rapatrier l’argent et les biens obtenus grâce à cet argent détourné tant en Algérie qu’à l’étranger»Ò‹Ò‹.

En tant que juriste et femme de loi, Me Benmiloud estime que l’urgence actuellement réside dans les capacités de l’Algérie à identifier, déterminer et évaluer de manière correcte et exacte l’argent qui a été réellement détourné et transféré a l’étranger. «Pour que la coopération avec les pays destinataires de notre argent soit efficace, il faut leur présenter un dossier en béton, bien ficelé, bien argumenté et truffé de preuves car si les preuves présentées aux banques, aux parquets étrangers ne sont pas probantes la demande pour la récupération de cet argent sera rejetée», dira l’avocate spécialisées en droit des affaires. «Il y a lieu tout d’abord de ne pas se précipiter dans une chasse aux sorcières, totalement improductive, et surtout pouvant entraîner des vices de forme si on bâcle les dossiers», dira Me Benmiloud. Pour elle, il existe bel et bien un appui juridique national et international consistant en un dispositif consacré dans la convention des Nations-unies qui met en œuvre le droit à la restitution et qui a été ratifié par l’Algérie, et au niveau local, des textes de la loi de lutte contre la corruption. «Maintenant, le sang-froid et la lucidité doivent être de mise». Pour l’économiste et expert financier, M. Mohamed Boukhari, «il est urgent de mettre en place une «task-force » qui se chargera exclusivement du travail de récupération et rapatriement de l’argent détournée». Pour Le collectif de réflexion «Nabni», «une faillite économique aurait des conséquences désastreuses sur le cours de la transition démocratique. Dans ce contexte, penser la transition politique ne peut pas se faire indépendamment de la situation économique inquiétante qui nous menace», est-il indiqué. Dans ce sens, «Nabni» trace ainsi une feuille de route consistant à s’atteler à la refondation dont le premier chantier s’intitule «Halte à l’opacité et à la prédation» ! Le collectif appelle ainsi «à des mesures immédiates de transparence des comptes publics et l’accès continu des citoyens à l’information financière publique».



L’entreprise et l’exportation ont besoin d’un veritable plan Marshall



M. Mohamed Sami Agli, président du FCE estime que «la conjoncture économique actuelle du pays exige la cohésion de toutes les forces sociales et économiques de la nation et une mobilisation sans faille des chefs d’entreprises.»

Comment doit se traduire cette mobilisation et quelles sont les mesures préconisées par le FCE pour accompagner les entreprises algériennes, dans le contexte économique actuel ? «Placer l'entreprise au centre des politiques économiques, faire du FCE une association apolitique dont les activités seront exclusivement consacrées à l’économie nationale, accorder à l’entreprise son autonomie et libérer l’acte d’investir de toute contrainte bureaucratique et politique ». Le patron du FCE estime que la suppression de la règle 51-49 doit être accompagnée d’autres réformes telles que la refonte du système bancaire, l’allégement de la bureaucratie administrative, qui constitue un «ennemi» de la croissance. Sur un autre chapitre, M. Agli révélera que des centaines d’entreprises seraient dans une mauvaise passe du fait d’un assèchement de la trésorerie, du manque de commande publique, du gel de lignes de crédit, etc. Des milliers de travailleurs auraient, selon le FCE, d’ores et déjà perdu leur emploi notamment dans le secteur du BTPH.

Le président du FCE préconise comme facilitation pour ces entreprises de lever, notamment, la pression des caisses en ces moments de difficultés. «Des mesures qui pourraient se traduire par l’annulation des pénalités ou la mise en place d’échéanciers pour le payement des cotisations ».

M. Agli considère par ailleurs que seul l’exportation pourrait constituer une alternative a la crise actuelle mais qu’il faudrait aujourd’hui lancer un plan Marshall à l’exportation. «Il faut apporter de grosses réformes au système bancaire par exemple». Il a recommandé, dans ce sillage, la révision du régime de subventions et l’élargissement des consultations avec les entreprises avant l’élaboration des politiques économiques.

Farida Larbi