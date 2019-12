Haut commissariat Ã  lâ€™amazighitÃ© : Promotion du patrimoine immatÃ©riel

Un espace dédié au livre amazigh a été inauguré, hier, au niveau de l’université Ahmed-Draya d’Adrar, lors d’une cérémonie présidée par le secrétaire général (SG) du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, en présence des autorités locales et d’un panel d’universitaires, linguistes, anthropologues et hommes de lettres.

Intervenant à l’occasion, le SG du HCA a souligné que «cette démarche, retenue au titre de la convention de partenariat entre le HCA et l’université d’Adrar, signée fin 2018, s’assigne comme objectifs la mise en œuvre des projets culturels et académiques constructifs faisant partie des missions du HCA». Cette convention porte entre-autres, sur la création d’un espace dédié au livre amazigh, l’organisation des rencontres académiques à l’université d’Adrar avec la participation des linguistes, des hommes de lettres, anthropologues, historiens, en sus de l’écriture du patrimoine immatériel de la région à la faveur des programmes du HCA, a indiqué Si El Hachemi Assad.

Le même responsable s’est félicité, à cette occasion, des mesures prises pour la mise en œuvre de ce partenariat, lequel, a-t-il dit, sera accompagné par les autorités locales et les secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour la généralisation graduelle de l’utilisation de la langue amazigh dans le secteur scolaire.

«La mise en œuvre des clauses de cette convention s’est traduite par l’inauguration de cet espace au niveau de l’université d’Adrar à la faveur de la remise par le HCA, d’un lot d’ouvrages en vue d’enrichir cet espace et de le renforcer, à chaque fois, de nouvelles publications projetées», a soutenu le même responsable.

Il ajouté que l’espace du livre amazigh revêt une grande importance du HCA, car, a-t-il expliqué, il servira de siège à la commission amazighe de l’Académie africaine des langues, tenue les 29 et 31 octobre dernier à Addis-Abeba (Ethiopie) dans le cadre des ateliers opérationnels portant création des commissions des langues amharique, arabe et amazighe, qui a recommandé la création du siège de l’espace de la commission amazighe, dont l’université d’Adrar a été élue pour abriter ce siège.