Abdelkader Soufi, chercheur en gÃ©ostratÃ©gie : Â« Le salut en Libye passe par Alger Â»

Le chercheur en questions géostratégiques et sécuritaires, Abdelkader Soufi, était hier l’invité de la Radio algérienne pour livrer ses analyses sur la situation en Libye.

Le chercheur affirme d’emblée que la crise en Libye est «une nouvelle guerre de repositionnement dans la région». Selon lui, «la crise politique en Libye a engendré également une crise humanitaire» et qu’«avec l’affluence de migrants, il y a le risque de voir des groupes terroristes s’implanter en Libye, ce qui menacerait la stabilité dans la région», a-t-il dit.

Pour M. Soufi, l’éventuelle arrivée de contingents militaires turcs en Libye provoquerait, par contrecoup, l’afflux des groupes terroristes d’El Nosra et de Daesh activant jusqu’alors en Syrie. Ce qui ne fera qu’embraser «davantage» le conflit, avec des conséquences humanitaires «catastrophiques», notamment en amenant leurs lots de réfugiés «par millions». Néanmoins il prévient que si ces réfugiés venaient inévitablement à demander l’asile à l’Algérie, il existerait alors un «sérieux danger de voir des groupes terroristes s’infiltrer parmi eux pour pénétrer en territoire algérien, d’où l’inquiétude justifiée des autorités algériennes face à cette situation ».

«L’Algérie se trouve actuellement confrontée à de sérieuses menaces, et également à un terrorisme aveugle, aussi bien à sa frontière Est, qu’à celle la séparant des pays du Sahel, le Mali et le Niger en particulier», a-t-il expliqué. M. Soufi a ajouté que ce conflit «a ouvert la voie à des groupuscules terroristes venus conforter la présence de nombre d’acteurs étrangers soucieux de préserver leurs intérêts». L’analyste est revenu, entre autres, sur la situation en Libye en faisant une lecture des évènements qui ont prévalu à la suite de la chute du régime de Kadhafi en octobre 2011. En effet, selon lui, ce pays a sombré dans le chaos, emportant par la même toute sa structure socioéconomique et même politique et militaire. «Actuellement des autorités rivales, à Tripoli et dans l’Est, se disputent le pouvoir», soutient-il.

Pour M. Soufi, «la guerre en Libye est le terrain de jeu des grandes puissances qui se battent pour préserver leurs intérêts économiques d’abord et géostratégiques ensuite, sans ignorer l’émergence d’autres acteurs qui tentent de se positionner dans la région, à l’image de la Turquie, du Qatar et de l’Arabie Saoudite». S’agissant des déclarations du président turc Recep Teyip Erdogan, l’analyste trouve qu’ «elles sont motivées par la volonté de chercher de nouveaux intérêts dans la région, car Ankara vient de signer un accord avec le gouvernement libyen pour l’exploitation des richesses économiques».

Par rapport à la déclaration du ministre libyen de l’Intérieur du Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj, qui a averti que l’offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar contre Tripoli risque d’embraser toute la région, l’analyste trouve que c’est «une menace à peine voilée»

Sur l’issue de la crise, le chercheur estime que «l’Algérie a des cartes à jouer pour protéger ses frontières, en prenant en considération toutes les éventualités», avant d’affirmer que «le salut entre les belligérants en Libye passe par Alger». Le chercheur a souligné l’intérêt du «rôle de médiation que peut jouer l’Algérie pour résoudre la crise et éviter que la Libye devienne un terrain de guerre ‘‘mainstream’’».

En référence au discours d’investiture du président de la République, qui a insisté sur l’importance de redynamiser le rôle de la diplomatie algérienne, notamment dans la région, M. Soufi a rappelé que «l’Algérie a toujours proposé une solution politique et pacifique pour résoudre la crise en Libye, selon son inaliénable principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays».

Tahar Kaidi