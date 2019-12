SÃ©curisation des frontiÃ¨res : Lâ€™AlgÃ©rie prÃªte Ã  faire face Ã  tous les dÃ©fis

Avec plus de 2,3 millions de km2 de superficie, faisant d’elle, le premier pays d’Afrique, du Monde arabe et de la Méditerranée, l’Algérie est plus que jamais appelée à redoubler de vigilance pour protéger ses frontières et faire face à toutes tentatives malveillantes à son égard.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réuni, jeudi, le Haut conseil de sécurité, en réponse aux développements que connait la situation en Libye. A cet effet, toute une batterie de mesures pour protéger nos frontières et la redynamisation du rôle diplomatique de l’Algérie sur la scène internationale ont été prises, notamment pour ce qui concerne les dossiers africain et sahélo-saharien.

L’important enjeu pour l’Algérie est de sécuriser une bande frontalière de 982 km avec la Libye. D’autant plus que ce pays voisin connaît une déstabilisation chronique, depuis la chute en 2011 du guide de la Révolution libyenne, Mouammar El Gueddafi. Un pays qui est l’objet de toutes les convoitises eu égard à son sous-sol extrêmement riche en hydrocarbures. Ainsi, les derniers développements politico-sécuritaires sont plus qu’inquiétants. La Libye est devenue un véritable terrain de bataille entre les grandes puissances rivales, risquant de déstabiliser l’ensemble de la sous-région sahélo-saharienne et l’Afrique du Nord, et partant, de se répercuter sur la sécurité nationale de plusieurs pays. L’Algérie se doit, d’autre part, de redoubler de vigilance, compte tenu du fait que l’accélération de ces évènements n’est sans doute pas le fruit du hasard, mais celui d’une stratégie théorisée par des officines proches de la mouvance néoconservatrice et sioniste visant à disloquer les pays arabes en mini-Etats antagonistes (Cf. Plan Oded-Yinon et Grand Moyen- Orient). Il s’agit là d’une théorie géopolitique devant modifier l’équilibre des forces au Moyen-Orient en faveur de l’entité sioniste.

Les menaces exponentielles dans la région n’ont jamais été sous-estimées par notre pays qui a toujours pris en considération le niveau de la menace à sa juste mesure. En témoigne le travail soutenu du Haut commandement de l’ANP, qui a longuement insisté sur l’importance de l’opérationnalité des troupes.

A cet égard, dans l’une de ses déclarations portant sur la sécurisation des frontières, le défunt chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, avait, lors d’un déplacement à la 3e Région militaire, mis en exergue le fait que l’Algérie est devenue un exemple à suivre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la maîtrise totale de la sécurisation de ses frontières contre tous les dangers, « conformément à la stratégie globale et intégrée adoptée », avait-il souligné, avant d’ajouter que cette performance n’a pu être atteinte que « grâce au riche capital d’expériences que l’Armée nationale populaire a pu cumuler, judicieusement et efficacement, d’année en année ».

Dans ce contexte, il faut dire que le défunt chef d’état-major de l’ANP, mettait à profit l’ensemble de ses sorties sur le terrain pour rappeler l’impérieuse nécessité d’intensifier les efforts pour maintenir la disponibilité des troupes à son plus haut niveau.

Le général de corps d’Armée, feu Ahmed Gaïd Salah, ne manquait pas, à ce propos, d’exhorter les éléments de l’ANP à fournir davantage d’efforts pour mener la préparation et l’instruction des personnels de manière optimale, « afin que nos forces armées puissent détenir, en permanence, les capacités d’accomplissement passant inévitablement par le strict respect des programmes de préparation au combat », comme il tenait souvent à le rappeler.

