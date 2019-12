Campagne nationale de reboisement : 2 millions dâ€™arbres plantÃ©s en deux mois

La campagne nationale de reboisement d’envergure entamée en octobre dernier dans plusieurs régions du pays verra la plantation, dans un premier temps, de quelque 25 millions de plants et d’arbustes pour un programme qui porte sur 43 millions de plantations, soit le nombre de la population algérienne. D’ailleurs, cette campagne porte le slogan de «Un arbre pour chaque citoyen». Pour les 17 millions d’arbustes restants, ils seront implantés au fur et à mesure du déroulement de la campagne qui durera six mois, jusqu’au mois de mars 2020. Depuis l’entame de cette grande opération, encadrée par le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, près de deux millions d'arbustes, tous types confondus, ont été plantés sur une superficie de 2000 ha, a révélé le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, lors d'une opération de boisement, organsiée à Dounia parc (Alger). Le premier quota de plants est fourni par le Groupement d'ingénierie rurale (GIR), relevant du ministère de l'Agriculture. La plantation se fera selon des études élaborées par des techniciens spécialisés et dans le respect de critères déterminés qui prennent en considération la nature de la terre et le climat de chaque région. Il s'agira aussi de la plantation de plusieurs espèces d'arbres (fruitiers et non fruitiers), dont des amandiers, de noyers, des pins, des caroubiers, des chênes, des châtaigniers, des oliviers et des chênes-lièges, a précisé le DGF qui ajoutera que les arbrisseaux proviennent des pépinières relevant des différentes directions locales des Forêts. Le programme nationale de reboisement (PNR) permettra le renouvellement du couvert végétal et forestier affecté ces dernières années par les feux de forêt et jouera le rôle du barrage vert pour contrecarrer la problématique de l’avancement du désert vers le nord et des grandes villes. A cette campagne de reboisement, de nombreuses associations et ministères prendront part pour appuyer cette «action verte», en sus de la République Populaire de Chine, via sa représentation diplomatique à Alger qui participera à la donation de 200.000 arbrisseaux et arbustes, suite à une signature d’une convention entre l’Ambassade de Chine et le Groupement de génie rurale. Selon le même responsable, la wilaya de Sidi Bel Abbès vient en tête, avec plus 360.000 arbrisseaux plantés, contre 70.000 à 80.000 pour les wilayas du centre, à l'image d'Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou, déplorant au passage un faible taux de boisement dans les wilayas du Sud. Par ailleurs, pour assurer un meilleur service au niveau des forêts et mettre à disposition des forestiers les moyens motorisés nécessaires pour accomplir leurs missions dans de meilleures conditions, la DGF prévoit l’acquisition en 2020 de 123 véhicules légers dont 53 véhicules de 8 sièges produits par la société algérienne de fabrication de véhicule de Mercedes Benz (SAFAV-MB), relevant du ministère de la Défense, ont déjà été réceptionnés. La DGF réceptionnera en avril prochain un quota supplémentaire de 80 autres véhicules légers destinés à l'extinction urgente des feux avant d'acquérir 115 véhicules deÒ lutte contre l'incendie, a confié encore Mahmoudi.

Il faut savoir aussi que ces moyens et équipements permettront à la DGF de renforcer ses capacités sur le terrain par 10 nouvelles colonnes mobiles en appui à celles déjà existantes, et qui seront réparties à raison de deux colonnes pour chaque wilaya sur une liste de 40 wilayas les plus touchées par les incendies.

Sur un autre registre, le patron des forêts a souligné qu’un concours de recrutement de 1.200 postes personnes a été organisé, samedi dernier, dans deux spécialités en rapport avec le domaine des forêts, et ce en collaboration avec les universités de Médéa, Jijel et Batna.

Mohamed Mendaci