En raison de leur inactivitÃ© et du manque de rentabilitÃ© : Des laboratoires de recherche risquent la fermeture

15 janvier, date butoir de dépôt des bilans des laboratoires

Des mesures strictes allant jusqu’à la fermeture définitive seront prises à partir du début de l’année 2020 à l’encontre des laboratoires de recherches scientifiques, considérés inefficaces, au niveau des universités nationales.

En effet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid a instruit les recteurs et les directeurs des œuvres universitaires au niveau national de présenter avant le 15 janvier prochain un bilan détaillé des activités et des résultats scientifiques élaborés par les laboratoires de recherche.

Les chefs de ces établissements universitaires sont donc appelés de transférer les résultats scientifiques de leurs laboratoires aux agences thématiques de la recherche scientifique et sciences sociales et humaines avant la date butoir afin d'évaluer leur efficacité et leur engagement à fournir des produits scientifiques. Après cette évaluation, il sera décidé pour les laboratoires défaillants une suspension temporaire de l’activité comme première étape. Elle sera signifiée au laboratoire avec l’obligation de procéder à une mise à niveau précisant que si le laboratoire ciblé ne réussit pas sa mise à niveau, sa fermeture sera définitive.

Il faut dire que les laboratoires de recherche sont soumis à un contrôle permanent et périodique et la fermeture de certains d’entre eux est intervenue pour défaut de rentabilité. Ils sont également soumis à un contrôle financier effectué par la Cour des comptes, outre les mécanismes de contrôle scientifique effectué par le ministère.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué que son département s'attelait à la création d'autres laboratoires, saluant l'existence de laboratoires et de chercheurs au niveau de certaines entreprises économiques. Il a également salué l’orientation de certains laboratoires de recherche qui recourent à l’enregistrement des brevets de leurs inventions et œuvrent à établir des liens avec diverses entreprises et institutions pour valoriser les résultats de leurs recherches scientifiques, qualifiant le procédé d’étape très importante pour activer le processus de la recherche scientifique.

Aussi, le ministre a instruit les recteurs à déployer davantage d'efforts pour intégrer les offres de formation doctorale dans les axes de la recherche adoptés par les laboratoires universitaires tout en veillant à l'implication réelle des enseignants chercheurs et des doctorants dans les travaux de ces laboratoires. Tayeb Bouzid a plaidé en outre à l’intégration des offres de formation doctorale dans les axes de la recherche adoptés par les laboratoires universitaires tout en veillant à l'implication réelle des enseignants chercheurs et des doctorants dans les travaux de ces laboratoires.

Notons que les dernières statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font état de l’existence en Algérie de 27.000 enseignants chercheurs, 1.400 laboratoires, 2.100 chercheurs, 63.000 doctorants, 300 chercheurs en entreprise, 38 centres et unités de recherches et 104 établissements d’enseignement supérieur.

Sarah Benali Cherif