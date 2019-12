Finance islamique : Généralisation à partir de janvier

Les banques publiques s'apprêtent à partir de janvier 2020, à lancer officiellement la finance islamique et les services financiers conformes à la Charia, à travers la création des directions de crédits islamique niveau de ces banques.

Pour les experts cette mesure permettrait dans un premier temps d’attirer une partie importante de l'argent qui circule dans l’informel, et de constituer par la suite, une source de financement pour l’économie nationale.

Le règlement de la Banque d'Algérie de janvier 2018 intervient pour permettre aux banques de pratiquer la finance participative (islamique) en fusionnant l'activité conventionnelle et l'activité participative, en vue d'attirer une partie des capitaux se trouvant dans le marché parallèle regroupant un tiers de la masse monétaire en circulation soit 4.500 mds DA dont 2.000 mds DA destiné au financement du foncier et le commerce et 2.500 mds DA thésaurisés par les particuliers.

Représentant 83% du marché bancaire, les banques publiques ont procédé depuis la publication du règlement de la BA à la formation de leurs fonctionnaires en matière de finance participative, mettant en place à cet effet des guichets spéciaux pour ces produits et en utilisant des systèmes informatiques et comptables adaptés à ce système hybride.

De l’avis des experts, la finance islamique a désormais toutes les raisons de s’épanouir en Algérie. La promulgation de la loi portant sa généralisation au sein des banques publiques va révolutionner les choses. Pour M. Kamel Rezig, économiste et enseignant universitaire, l’avenir de la finance islamique s’annonce prometteur, car la demande des Algériens sur les produits de cette finance est forte. «La promulgation d’un cadre juridique va dissiper toutes les réticences qui subsistent quant à ce mode de finance», a-t-il ajouté. La finance islamique a en outre toutes les chances de réussir, note le chercheur, car le gouvernement a prévu tous les mécanismes capables de l’accompagner, à l’image de l’instance de la fetwa, la comptabilité islamique et les assurances préconisées par la finance islamique. «La prévision de ces mécanismes par les particuliers détenteurs de l’argent qui se reconnaissant dans les principes de l’islam à placer leur argent dans des banques islamiques», affirme-t-il. Pour sa part l’ex-ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, explique que la finance islamique peut constituer «un moyen pour absorber la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire», «surtout si elle est accompagnée par une implication fiscale et l’élargissement de l’investissement économique». Toutefois, le même interlocuteur estime que ce nouveau mode de financement ne peut à lui seul résoudre ce problème. «La question de bancarisation est liée à d’autres paramètres fiscaux, financiers et économiques. Ceci dit, l’ouverture de la finance islamique est à mon sens une voie qui se complète par une inclusion fiscale et l’élargissement de la sphère d’investissement économique», a-t-il précisé ajoutant qu’une fois ces trois conditions réunies, nous pourrons espérer inclure au moins, 50% des capitaux non bancarisés.



Qu’est ce que la finance islamique ?



La finance participative, puisque telle est son appellation officielle et juridique, est une finance principielle, avec une éthique propre comme peuvent en avoir les finances verte, bleue ou solidaire. Les principes de la finance islamique sont au nombre de cinq. Il s’agit de la prohibition de l'usure (ribā), la prohibition des investissement illicites (jeux de hasard, activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin ou encore avec l’armement et l’industrie pornographique), prohibition des investissements spéculatifs (maysir) et incertains (gharar), le partage des pertes et des profits (entre investisseurs et entrepreneurs) et l’adossement de toute transaction sur des actifs tangibles (relevant de l'économie réelle). Pour rappel trois banques publiques se sont lancées dans la finance Islamique, en 2018, à savoir ; la BDL, la CNEP et la BADR, pour proposer des produits financiers tels que le takaful, la Tijara tamlikia et autres crédits immobiliers "halal". Ces produits verront leur lancement effectif sur le marché conditionné par un avis de non objection de la Banque d'Algérie.

Salima Ettouahria