Protection civile : Formation des Ã©quipes cynotechniques

Une session nationale de formation des équipes cynotechniques de la Protection civile, ciblant 34 agents de grades différents, venant de 7 wilayas du pays, a été ouverte hier à l’unité principale de la Protection civile de la ville de Batna.

Cette session, troisième du genre durant l’année 2019, se poursuivra jusqu’au

2 janvier, selon le responsable de l’information à la direction de la Protection civile de la wilaya, le lieutenant Hassan Yahia Cherif.

L’encadrement des agents des équipes participantes venus des wilayas d’Alger, Mila, Constantine, Djelfa, Tébessa, Bordj Bou-Arreridj, en sus de Batna sera assuré par des cadres centraux de l’unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile de Dar El Beida (wilaya d’Alger), a précisé la même source.

Et d’ajouter : «Cette session de formation comprendra des cours théoriques et des travaux pratiques pour les binômes cynotechniques (stagiaire/chien) qui permettront de déterminer l’état de préparation de chaque équipe, qu’il s’agisse de l’élément humain ou des chiens dressés, et de déterminer le niveau de préparation pour intégrer le champ opérationnel».

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de formation et de mise à niveau des équipes cynotechniques de la Protection Civile de différents wilayas du pays, initiée par la direction générale du secteur, a ajouté l’officier Hassan Yahia Cherif.

La même source a aussi ajouté que la direction de la Protection civile de Batna participe à cette session de formation, organisée pour la première fois dans la capitale des Aurès, avec 11 éléments représentant l’équipe cynotechnique locale et soutiendra d’autres équipes similaires spécialisées, dont l’équipe de plongeurs, l’équipe de première intervention ainsi que l’équipe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).