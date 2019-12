Wilayas déléguées à Sidi Bel Abbès : Booster le développement local

Le dernier semestre de l’année a été marqué à Sidi -Bel-Abbès par la réception de nombreux équipements collectifs et l’initiation de la formule du logement promotionnel locatif, alors que de gros efforts ont été déployés pour l’aménagement urbain et donner un nouveau visage à la cité de la Mekkerra.

C’est là un véritable défi au vu de la situation de blocage observée au niveau de la commune du chef-lieu avec toutes les incidences sur le développement. Pas moins de 130 milliards de centimes étaient gelés pénalisant ainsi une ville dont les besoins ne cessent de grandir. En un temps record, le wali de Sidi Bel-Abbès, Sassi Ahmed Abdelhafid, à la tète de cette wilaya depuis plus de deux années, a su conforter ses collaborateurs et motiver les élus pour créer une nouvelle dynamique.

Dans la discrétion, le plus souvent, ce commis de l’Etat s’est avéré efficace dans ses actions et a su gérer dans la sérénité les problèmes de cette wilaya, ce qui n’est pas évident en cette période d’agitation et de revendications vécue par le pays. En sillonnant la région, pour être à l’écoute des pulsations sociales, il a pu instaurer une relation de confiance, mener à bien le développement local et rassurer dans une certaine mesure le citoyen. Un taux de participation dépassant les 58% a été enregistré lors des dernières élections présidentielles, relevant l’adhésion et l’attachement à la stabilité. Les récentes décisions du Conseil des ministres se sont traduites sur le terrain par l’inscription des dairas de Ras El Ma, Telgah, Ben Badis et Sfisef, au rang de wilayas déléguées, ce qui permettra de lever les contraintes du déséquilibre administratif et de prendre un nouveau départ. Le wali nous livre ses impressions :



Des progrès ont été accomplis durant ce second semestre. Vous affirmez cette évolution des choses ?

“Effectivement, une certaine cadence a été imprimée qui s’est traduite par la réception de centaines de logements, toutes formules confondues, et l’engagement de projets d’aménagement urbain et rural pour l’amélioration des conditions de vie du citoyen. Un train de mesures a été mis sur rails pour équiper davantage cette wilaya et la rendre plus attractive. Dans tous les secteurs d’activité, la reprise est perceptible, même si énormément de choses restent à faire et à perfectionner. Nous avons axé nos efforts sur le chef-lieu pour redorer le blason de cette ville qui nécessite encore d’autres actions, entre autres l’aménagement de l’Oued Mekkerra et la réhabilitation du vieux bâti, sans compter l’éradication des bidonvilles. De grands chantiers sont en perspective et je compte sur l’implication de l’Assemblée populaire communale à la suite de la normalisation de son fonctionnement et de l’élection d’un nouveau président.”



Cette relative concentration sur le chef-lieu ne doit pas occulter la situation des autres dairas et communes qui se trouvent également confrontées à des problèmes a priori...

“En aucun cas. Pour preuve, les visites sur le terrain se font régulièrement pour la prise en charge des préoccupations et attentes des populations, amélioration des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, branchement de gaz naturel, extension des réseaux d’électrification et autres. L’élan est conséquent pour la mise à niveau des zones de la région qui se distinguent, il est vrai, par un déséquilibre entre les zones du Nord et du Sud. Des investissements colossaux ont été consentis par l’Etat pour la remise à niveau et l’homogénéité du développement de la wilaya. Il n’y a qu’a voir les enveloppes consacrées pour la mobilisation de l’eau pour s’apercevoir de leur consistance.”



À propos du déséquilibre, quatre daïras ont été érigées en wilayas déléguées à la suite des décisions prises lors du Conseil des ministres. Des décisions salutaires pour la promotion de régions des Hauts- plateaux…

“Plus que salutaires immanquablement. Elles consacrent le principe de la décentralisation et permettront à ces zones de se développer et d’exploiter au mieux les ressources existantes. Des ressources humaines et naturelles pour promouvoir leur vocation. En évoquant Ras El Ma et Telagh, je pense à la dynamisation de l’activité agro-pastorale, l’exploitation de la steppe et les cultures de montagne au vu de l’existence d’un grand massif forestier. Pour Ben Badis et Telagh, c’est l’agriculture par excellence dans toutes ses filières qui prédomine. Cet aspect économique de la chose ne peut dissimuler un rapprochement du citoyen de l’administration et une amélioration automatiquement des prestations de service public. De nombreux avantages se dégagent de ces décisions avec un impact certain sur la vie du citoyen. Un citoyen de la commune de Merhoum, par exemple, parcourait plus de 130 km pour rejoindre le siège de la wilaya et accomplir une simple formalité administrative. C’est dire toute la difficulté de ces citoyens du sud de la région.”

Plus d’équipements en perspective alors…

“Naturellement. Des opérations importantes seront engagées pour la mise en place des structures et services conformes à ce nouveau statut. Ce qui donnera des assises à ces zones qui ont également bénéficié d’importants projets structurants dans le domaine particulièrement du transport ferroviaire pour provoquer une certaine dynamique. Je fais allusion aux lignes de chemins de fer Oran-Bechar ou Oran-Saida, via les localités de ces zones. En fait une infrastructure de base a été installée pour booster l’investissement productif créateur d’emplois et générateur de richesses. Il y a énormément de potentialités à exploiter sur ce plan pour la relance de l’économie locale. En clair, un terrain vraiment vierge…”



Un dernier mot ?

“Je saisis l’opportunité pour féliciter la population pour sa participation massive aux dernières élections, une mobilisation qui a prouvé son sens du devoir et de la responsabilité. Pour la wilaya qui a beaucoup d’atouts à faire valoir pour sa promotion, en plus de sa position géographique privilégiée, je dirai qu’elle a jeté les fondements de son propre développement de par les investissements opérés pour se consacrer aujourd’hui à leur rentabilisation. Elle doit faire preuve d’esprit d’initiative pour susciter l’intérêt des opérateurs dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. Elle est en mesure de constituer une locomotive si ses élus, opérateurs et sa population en général, s’impliquent réellement et se mettent au diapason des mutations dans l’esprit de la nouvelle république. La république des compétences, de la jeunesse et du mérite…

Propos recueillis par A. Bellaha