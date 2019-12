Transport des produits dâ€™importation : PrioritÃ© au pavillon national

Les opérateurs algériens devront privilégier le recours au pavillon national pour le transport maritime de marchandises chaque fois que cette option est possible. Autrement dit, cette priorité reste conditionnée par l’existence de liaisons et dessertes maritimes avec les pays d’expéditions avant toute opération d’importation.

Dans une note récemment adressée aux présidents et directeurs généraux des banques et établissements financiers, expliquant les conditions d’application des nouvelles mesures relatives aux importations de marchandises suivant la formule FOB (Free on board), l’ABEF (Association des banques et établissements financiers) précise que «les opérateurs sont appelés à adopter, en priorité, cet incoterm (FOB), chaque fois qu’un tel choix est possible ». D’autre part, «dans le cas, où la facture présentée à la domiciliation est en C.F, elle doit alors être détaillée» et inclure les détails concernant la marchandise, le fret et l’assurance. Lorsque l’on sait que plus de 97% des marchandises destinées à l’Algérie transitent par les compagnies de transport maritime étrangères, avec tout ce que cela suppose comme frais en devises, on comprend cet intérêt , sinon cette nécessité de privilégier la priorité nationale dans le commerce extérieur, notamment dans le domaine de l’importation surtout lorsqu’il s’agit de produits alimentaires. Aussi, la maîtrise du transport maritime de marchandises en tant que segment stratégique et enjeu crucial pour l’économie nationale s’impose également en tant qu’élément de la souveraineté du pays. Aussi, la décision d’ouvrir ce domaine devant les opérateurs privés algériens considérés comme partie intégrante de la flotte nationale traduit cette volonté des autorités de s’affranchir de la domination des armateurs étrangers sur cette activité vitale. Une orientation dictée par ce souci de réduire les coûts à l’importation générés par la consistance des frais en devises liés au fret maritime de marchandises qui grèvent lourdement le coût des produits importés et le budget de l’Etat. Il s’agit par conséquent de réhabiliter ce secteur, le pavillon national assure à peine 5% du volume de notre commerce extérieur en matière de transport de marchandises, par la consolidation du pavillon national, des infrastructures et de la chaîne logistique mais aussi, par l’optimisation des investissements à ce niveau. En effet, les surcoûts importants (surestaries de conteneurs) supportés aujourd’hui par notre pays et, les transferts conséquents de devises vers l’étranger via les armateurs internationaux sont imputables à l’absence de concurrents nationaux, au monopole exercé par les transporteurs étrangers ainsi qu’à la faiblesse de la flotte nationale en matière de transport de marchandises. Aussi, le transport de marchandise par la voie maritime, implique un très grand nombre d’acteurs et intervenants. En premier lieu, au niveau des ports. Par conséquent, l’efficacité de ces infrastructures est essentielle pour la facilitation du commerce extérieur ainsi que pour la réduction des coûts des marchandises importées par une réduction des délais de transit et de séjour à quai des conteneurs. Dans cette optique, les experts préconisent des réformes, au demeurant incontournables, pour aller vers des plateformes portuaires conformes aux standards internationaux et aptes à porter les grands objectifs économiques du pays.

D. Akila