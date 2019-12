Lancement de lâ€™application Â« Idjraati Â» : Faciliter les dÃ©marches administratives

Afin de simplifier et faciliter au citoyen l’accès aux différents services administratifs, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, procède au lancement de la nouvelle application baptisée «Idjraati ».

C’est une application mobile (sur téléphone portable ou tablette), qui permet au citoyen d’avoir des informations pratiques, avec une grande souplesse et sans déplacement, sur toutes les démarches administratives auprès des services relevant du ministère de l’Intérieur. Cette initiative s’insère dans le cadre du processus de modernisation de l’administration algérienne.

Ainsi, cette application mise sur Google Play et sur les réseaux sociaux (Facebook) est disponible en 2 langues : arabe et français. Les utilisateurs, nationaux, binationaux ou étrangers, pourront, après téléchargement, accéder à un guide de procédures. Pour les nationaux, en l’occurrence, la délivrance de documents de l’état civil, certificat de résidence, es extraits de naissance ou le passeport biométrique, permis de conduire, carte d’immatriculation du véhicule, la carte d’identité biométrique…Les étrangers en Algérie pourront également utiliser cette application pour s’informer sur la délivrance de la carte professionnelle, la carte de résidence, le mariage mixte, la prolongation de visa, des informations sur l’inhumation des corps…, lit-on sur le compte Facebook du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, qui montre sa volonté de moderniser l’administration algérienne, notamment être au service du citoyen et de ses préoccupations. À travers cette démarche, le ministère veut également instaurer une administration électronique, en exploitant la tendance actuelle, à savoir l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter les démarches aux citoyens et présenter un service de qualité. Entre autres, le lancement de ce nouveau service permet de mettre fin principalement à la bureaucratie qui paralyse et accable fortement les Algériens.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement de cette application, il y a lieu de préciser que les personnes intéressées ne pourront cependant pas effectuer leur demande de documents sur cette application avant de passer par le site Internet dédié à ces services par le ministère. Une fois sur le site, ils suivront les démarches de téléchargement indiqué. L’application comporte également un annuaire et des numéros utiles permettant aux Algériens et étrangers de se renseigner plus rapidement.

Or, de très nombreuses personnes qui utilisent «Idjraati» sur leur téléphone aimeraient pouvoir le faire depuis leur ordinateur, sans se douter que cela est possible. La bonne nouvelle est que cela est bel et bien possible, et même plutôt facile à réaliser. Ils peuvent l’avoir sur un PC ou un Mac. Reste juste, à entrer sur site et découvrir, étapes par étapes, comment le télécharger.



Kafia Ait Allouche