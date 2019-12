Dans les mÃ©andres de la CitÃ© : Souvenir de la Mama

Autant en emporte l’aventure que l’histoire ne saurait arrêter, sous peine de priver la curiosité sur un passé banni jadis par un puritanisme pur et dur. Un coin de voile se lève timidement sur la face encore cachée de la culture profane plein de rebonds mélodramatiques. À un jet de pierre de la citadelle, une magnifique fresque idyllique se dresse à titre posthume devant des curieux venus chercher le souvenir d’un passé encore fumant, débordant de joies. Celle qui a fait chavirer tant de cœurs n'avait rien d'une grande dame de cour. Son nom pourtant relève d'une étymologie profane. Elle résista aux aléas du temps. Son parcours ambigu, entaché de sombres aventures, l'a fait atterrir sur les berges du fleuve. Le tatouage marquant sa forte personnalité nous indique une domiciliation tribale du libertinage. Cartomancienne, liseuse de bonne aventure, elle se découvre sous ses pratiques de «guezzana» (Manouche). Elle nous revient des fins fonds de l'histoire pour crier haut et fort son appartenance aux «Beni Aâdas». Elle n'a rien d'une gitane mais beaucoup plus d'une charmeuse intégrée dans une troupe de troubadours. Dans l'ancien temps, sur les places publiques et souks hebdomadaires se déroulaient les sacro-saintes halka (spectacles) animées par ces romanichelles. On prenait plaisir à venir écouter les envolées lyriques de cette diva qui ressemblait fort bien au personnage de Notre- Dame. Son flûtiste, Saâd, un virtuose du Nay, campait une position de boxeur et donnait libre cours à sa huppe qui lui donne l'aspect d'un bossu. Toutes les caractéristiques possibles d'un décor devant la placette de Notre-Dame. L'autre face cachée de l'histoire, la pratique du tatouage était introduite par le hadjam pour marquer au fer ses manouches ; des proscrits convertis par le sort à survivre sur les rives d’Oued El Harrach, vivant d'expédients et d'autres menus travaux. Parmi ces damnés se dresse la majestueuse silhouette de Mimouna, une alter-ego d'Esmeralda. Sa longue chevelure noire, décrite dans les poèmes de Cheikh El Gherbi avait de quoi faire jaser le bossu de Notre-Dame. Elle fonça corps et âme dans le monde du spectacle pour devenir la dame la plus convoitée dans les «halakas». Dans leurs longues et interminables randonnées à travers les rues d'Alger, ces belles dames faisaient trembler les jeunes cœurs. Dans l'ancien café des Fnardjia, on n'avait d'yeux que pour Mimouna. Elle était amoureuse de son cousin Amor. Ce dernier s'exilera loin de sa tribu et vivra en solitaire jusqu'à sa mort. Quoiqu'il en soit, le poème est là pour témoigner de cet amour fou qu'avait porté un jeune homme pour une jeune femme qui valait, à ses yeux, tout ce qu'il y avait de précieux en ce monde et que le poète a chanté avec les paroles du bédouin, langue pure du vécu, langue vivante de tous les jours. À travers les yeux de Amor, le poète El Gherbi a chanté la beauté de cette femme et décrit les merveilles de son corps, osant lever le voile sur des jardins secrets et nous offrir, à travers les âges, un hymne à l'amour, un hymne à la beauté, un hymne à la femme.



Mohamed Bentaleb