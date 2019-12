Galerie dâ€™art de la villa Abdellatif : Au carrefour de deux arts

Il n’y a pas mieux que de finir l’année en couleur. Pour se faire, une exposition d’art pictural réunissant des œuvres sur le patrimoine naturel et culturel de l’Algérie, du photographe Mohamed Fouad Belkacem et celles de la plasticienne, Asma Hamza, célébrant la calligraphie et le mandala, se tient jusqu’au 2 janvier 2020 au niveau de la galerie d’art de la villa Abdellatif.

Intitulée «La croisée de deux arts» cette exposition qui réunit des œuvres de deux artistes, dont le vernissage a eu lieu samedi dernier, est la dernière que l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) programme pour l’année 2019. Mohamed Fouad Belkacem qui est photographe, informaticien de formation et de métier, expose conjointement auprès de l’artiste-peintre, Asma Hamza. Autodidacte, Mohamed Fouad Belkacem propose un livret de voyage dans le grand Sud avec des clichés dédiés au patrimoine touareg et à la fête de la Sebiba, mettant en évidencela tenue traditionnel confectionnée pour l’occasion. L’artiste expose un éventail de paysages féeriques du pic de l’Askrem dans l’Ahaggar, du Tassili à Djanet, les dunes de Taghit ainsi que la flore du Tassili N’Ajjer également classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le photographe est fasciné par la beauté architecturale, les monuments historiques comme le Palais du Bey et le Palais du Mechouar, deux monuments à l’architecture caractéristique. Quant à Asma Hamza, diplômée de l’École nationale supérieure des statistiques et d’économie appliquée, elle a abandonné le monde des finances pour se lancer dans la peinture. La plasticienne propose «Recyclage», un collage de matériaux de coutures et de petits objets du quotidien, peints en chromé patiné. Elle propose aussi une collection contemporaine alliant l’art de la mandala tibétaine (diagrammes mystiques symboliques) à la calligraphie arabe.«Brouillard dans les pensées», «La naissance d’une histoire», «Fusion intense», «Un chemin dispersé», autant d’œuvres en acrylique sur toile réalisées à partir de lettres peintes en blanc ou en couleur or, sur fond noir.

Sihem Oubraham