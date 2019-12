Ateliers de formation Ã  alger : DÃ©velopper les aptitudes thÃ©Ã¢trales

Le théâtre est l’une des plus anciennes activités artistiques de l’homme. Il est la représentation symbolique de nos peurs, de nos doutes, de nos interrogations et de nos joies.

La pratique du théâtre autant en professionnel, en amateur ou en tant que bénévole est soumise à un nombre de règles de plus en plus importantes, fruit d’une professionnalisation du spectacle vivant et de la judiciarisation de notre société. Ainsi, la troupe du Festin, en partenariat avec Les Glycines, centre d’études diocésain, organise des ateliers de théâtre du 5 au 9 janvier prochain, à Alger. Ces ateliers, qui se tiendront au centre d’études les Glycines, auront lieu les trois premiers dimanches de janvier, à savoir les 5, 12 et 19 du mois à venir. Les trois séances débuteront à 18h. De ce fait, les amoureux de la planche, pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un espace d’expression artistique, les ateliers théâtre de la troupe du Festin est le rendez-vous incontournable pour vous épanouir.

Dans cette optique, ce genre d’initiative rentre dans le cadre de la formation artistique qui est reconnue aujourd'hui comme constitutive de l'éducation des enfants et des jeunes. Elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur culture personnelle et leur capacité de concentration et de mémoire. Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans un espace de vie en constante mutation, en confortant l'intuition de l'échange et la réalité de la pratique collective. Ainsi, la troupe Festin, qui a vu le jour en mars 2017 et se charge de l’organisation des ateliers, est une troupe composée de comédiens amateurs, mais ayant déjà exercé sur divers planches et marqué la scène théâtrale algérienne par plusieurs présentations de théâtres nationaux, dont celle du Théâtre national algérien (TNA) et celui de Tlemcen avec deux pièces mythiques. Forts de leurs succès, ses membres souhaitent aujourd’hui faire partager leur passion et propulser le 6e art au premier rang.

La priorité de ces ateliers est le développement des compétences théâtrales des participants, le développement de leurs compétences de communication et d’expression, la réalisation de leur rêve, et l’encadrement de leur don inné…. C’est une occasion aussi, pour aider les amateurs à se familiariser avec les obligations relatives à la pratique du théâtre et à l’organisation de spectacles.

Par ailleurs, il est à noter, que la date d’inscription n’est pas fixée, mais les personnes intéressées par l’événement peuvent d’ores et déjà prendre contact avec les organisateurs. Le public est convié à assister aux exercices d’entrainement des comédiens lors d’une soirée où l’on découvre les coulisses d’un cours de théâtre : échauffement physique, exercices vocaux, travail dans l’espace, improvisations, etc.



Kafia Ait Allouache