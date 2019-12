Autrement dit : Qui paye les violons choisit la musique

Le projet d’une paix perpétuelle d’Emmanuel Kant entre dans l’histoire lorsque F.D. Roosevelt et W. Churchill signent la Charte de l’Atlantique à bord du navire de guerre USS Augusta, en août 1941. Les fondements des Nations-unis sont jetés. Dès lors, que reste-il de cette organisation à l’heure ou le monde a changé avec ses rapports de forces, ses enjeux géostratégiques, ses conflits de plus en plus dévastateurs et complexes, et surtout l’émergence de pays, des outsiders à la puissance économique et militaire, capables d’influer sur le cours de l’histoire et des événements. Vieillissante, l’institution qui fête en 2020 ses 75 ans a montré à moultes reprises ses limites à fédérer et à gérer les crises. Cette impuissance illustre sa discréditation auprès des Etats. Les guerres en Ukraine, au Nigéria, au Sahel, le génocide au Rwanda, en passant par le Moyen-Orient avec l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie… la Libye, autant de misères qui ont démystifié l’organisation. Le bilan de victimes collatérales dans ces régions met en exergue la nécessité de revoir le fonctionnement de l’Organisation qui plie sous le joug des bailleurs de fonds. La logique de «qui paye les violons choisit la musique», puise toute sa force dans l’attitude de certains états et membres permanents du Conseil de sécurité, notamment celle des Etats-Unis d’Amérique, qui réduisent cette institution en une simple caisse à raisonnante. La pression exercée sur les instances onusiennes est au prorata de l’apport financier consacré par Washington. Les Etats-Unis fournissent 26% du budget total. Si Trump, fidèle à son élan, décidait de diminuer leur part de participation, la situation s’aggraverait certainement. Une institution «en panne», «une diplomatie du silence», voilà l’état actuel de l’ONU. À cela s’ajoute les jeux égoïstes des Etats qui paralysent l’institution. Rien que pour le conflit syrien, la Russie a opposé six fois son veto aux propositions qui n’arrangent pas ses intérêts. Pareil pour Washington qui use et abuse de ce droit pour protéger l’entité sioniste. Cette hégémonie a entrainé des dérives et soulève la problématique de la représentativité du Conseil de sécurité de l’ONU. Les cinq pays membres permanents correspondent-ils encore à la réalité géopolitique du XXIe siècle? Le G4 -Inde, Allemagne, Japon et Brésil- ne perd pas l’occasion pour souligner que la réalité du monde n’est plus celle de l’après-guerre. Le continent africain n’est lui-même pas représenté. Lorsqu’on sait que l’Inde fournit 1/3 des casques bleus et que le Japon est le deuxième contributeur financier de l’ONU, il est plus aisé de crier au scandale. L’Organisation doit-elle se réformer au risque de mourir ? Dans un contexte international en perpétuel mouvement, la réactivité et l’efficacité sont plus qu’indispensables.

M. T.