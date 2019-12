Processus de Paix au Darfour : Le gouvernement soudanais et des groupes armÃ©s adoptent une feuille de route

Le gouvernement soudanais et neuf groupes armés ont adopté, samedi, une feuille de route pour mettre fin au conflit qui déchire la région du Darfour dans l'ouest du Soudan depuis seize ans, selon des médias locaux. «Nous pensons que c'est une étape importante», a déclaré aux médias, Ahmed Mohamed, le négociateur en chef sur les questions du Darfour, du Front révolutionnaire soudanais (SRF), une coalition de neuf groupes armés engagés dans des pourparlers avec le gouvernement soudanais. «Cette étape aidera sans aucun doute à atteindre une paix durable au Darfour et permettra également au processus de transition au Soudan de se dérouler sans heurts et sans entraves», a déclaré M. Mohamed.

L'accord souligne les différentes questions que les parties devront négocier lors du dernier cycle de pourparlers à Juba, au Soudan du Sud. Parmi les questions qu'ils ont convenu d'aborder figurent les causes profondes du conflit, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, le partage du pouvoir et l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale. L'accord stipule également que le gouvernement soudanais traitera des questions foncières, comme la destruction des biens pendant le conflit. Khartoum négocie depuis deux semaines avec différents groupes armés à Juba, capitale du Soudan du Sud dans le cadre de la dernière série d'efforts visant à mettre fin aux conflits dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan méridional. Le gouvernement de transition du Soudan, dirigé par le Premier ministre Abdalla Hamdok, a fait de la paix dans ces régions une priorité, faisant naître un espoir de paix.