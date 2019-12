Le premier ministre italien : Â«Une Ã©ventuelle action militaire en libye ne ferait qu'aggraver la criseÂ»

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré samedi qu'une éventuelle «action militaire» en Libye ne ferait qu'«aggraver» la crise dans ce pays, et réitéré son appel à une solution politique et une «cessation des hostilités». M. Conte, qui a discuté de la Libye avec le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un appel téléphonique la semaine dernière, a déclaré lors de sa conférence de presse de fin d'année samedi à Rome, qu'une «guerre par procuration en Libye», «au lieu de stabiliser» le pays ne ferait qu'aggraver «l'incroyable fragmentation». Une telle intervention, a-t-il ajouté, «céderait la place à une escalade militaire incroyable, qui ferait tant de victimes civiles et serait sans victoire pour personne». M. Conte a dans ce contexte appelé à une «intensification des pressions diplomatiques» en vue d'une «solution politique» à la crise libyenne, et a déclaré que le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio pourrait bientôt retourner en Libye pour «pousser la détermination de l'Italie à œuvrer pour une cessation des hostilités». «Nous ne pouvons accepter aucune escalade militaire», a déclaré le Premier ministre italien aux journalistes, ajoutant que les pays de l'UE devraient «être unis dans leur position sur la Libye pour une solution politique». De cette façon, la «cessation immédiate des hostilités» peut être obtenue, a-t-il déclaré. M. Conté a encore indiqué que «l'Italie soutient pleinement l'initiative d'une conférence sur la Libye à Berlin début 2020». Au chapitre diplomatique, la Grèce a déclaré vouloir participer à la conférence sur la Libye prévue en janvier sous l'égide de l'ONU, déclare le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au moment où la tension monte sur la question avec la Turquie voisine. «Nous ne voulons pas de source d'instabilité dans notre voisinage. Nous avons donc notre mot à dire sur les développements en Libye», estime M. Mitsotakis dans un entretien à l'hebdomadaire grec To Vima. «Nous voulons faire partie de la solution en Libye car cela nous concerne également». L'ONU prévoit une conférence internationale à Berlin en janvier pour mettre fin aux divisions internationales sur la Libye et ouvrir la voie à une solution politique au conflit qui déchire le pays.

