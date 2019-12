Zones tampons et postes dâ€™observation en Syrie : L'Iran et la Turquie campent sur leurs positions

L'Iran est contre la création d'une zone tampon en Syrie par quelque pays que ce soit, a déclaré samedi un haut conseiller du chef suprême de l'Iran.

La création d'une zone tampon et l'ingérence étrangère en Syrie entraîneraient "des changements à une partie de la région et la désintégration des pays", a affirmé Ali Akbar Velayati, cité par le quotidien Tehran Times.

"L'Iran s'oppose à toute forme d'ingérence étrangère dans les pays de la région et résistera à toute cruauté, agression et complot visant à affaiblir et à désintégrer les Etats de la région", a-t-il dit lors d'une rencontre avec un groupe de chefs de tribus syriennes en visite à Téhéran. Au début de cette année, la Turquie et la Russie se sont mises d'accord sur les paramètres d'une proposition de "zone de sécurité" dans le nord de la Syrie. M. Velayati a également exprimé l'espoir que le gouvernement syrien et son armée libéreront la région Idlib des combattants terroristes. Au sujet de l’offensive dans le nord-ouest de la Syrie menée par les troupes syriennes, l'Union européenne a appelé hier Damas et ses alliés à mettre un terme aux "bombardements " qui mettent la vie des civils en péril dans le nord-ouest de la Syrie. "L'escalade de la violence dans le nord-ouest de la Syrie par le régime syrien et ses alliés doit cesser", a déclaré un porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué, déplorant "des frappes aériennes et des bombardements indiscriminés sur les civils et les routes qu'ils empruntent pour fuir" qui ont déjà fait d'"innombrables morts et blessés parmi les civils". "Toutes les parties ont l'obligation de protéger les civils", a-t-il souligné. Par ailleurs, Ankara vient d’annoncer qu'elle ne se retirerait pas de ses postes d'observation dans la région d'Idleb. L'armée turque est déployée dans douze postes d'observation dans la région d'Idleb, en vertu d'un accord conclu en septembre 2018 avec Moscou. Cet accord était destiné à éviter une offensive du gouvernement de Damas contre la région, ultime grand bastion rebelle et terroristes de Syrie dominé par Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche d'Al-Qaïda) et où vivent trois millions de personnes. Les forces de Damas ont encerclé le 23 décembre l'un de ces postes turcs, après avoir repris du terrain dans la région. "Nous respectons l'accord conclu avec la Russie et nous nous attendons à ce que la Russie respecte cet accord", a déclaré hier le ministre turc de la Défense. Inquiète d'un nouvel afflux de réfugiés syriens, la Turquie fait pression pour un nouvel accord de cessez-le-feu et a envoyé lundi dernier une délégation à Moscou.



M.T. et agences