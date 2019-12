Monaco : Officialisation du dÃ©part de Jardim

L'AS Monaco a officialisé samedi soir le limogeage de son entraîneur portugais Leonardo Jardim, revenu au club en janvier 2019, et son remplacement par l'ancien sélectionneur espagnol Robert Moreno qui prendra "ses fonctions en début de semaine" et jusqu'en juin 2022.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Robert Moreno. Nous croyons beaucoup en lui et en sa capacité à mener l'équipe au succès", a indiqué sur le site du club Oleg Petrov, vice-président de Monaco actuellement 7e de Ligue 1.