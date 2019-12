Dans la lucarne : Des salaires Ã  la baisse

Le «gigantisme» atteint au football est pour le moins insoupçonné, voire imprévisible. Une évolution que nul, à priori, ne peut arrêter ou freiner ; une ascension qui malheureusement s'impose à tous. En tant que spectacle très prisé par les téléspectateurs et autres fans, le football est pratiquement diffusé chaque jour que Dieu fait. Le boxing-day en Angleterre le montre d'une façon assez fidèle. Les personnes qui suivent les matches de football sont si nombreuses que les organisateurs sont aujourd'hui en train de faire des «stars» qu'on paie royalement. Ce qui fait rêver quelque part. En effet, partout dans le monde les joueurs de football sont surpayés. Ils perçoivent des salaires pour le moins incroyables qui font «mourir d'envie» même les grands chefs d'entreprises. Le football est désormais un business qui fait vivre son homme presque comme un «roi». Ces salaires qu'on octroie d'une manière presque injustifiée fait que des voix s'élèvent actuellement dans certains continents pour demander tout simplement de revoir cette politique à la baisse. C'est vrai qu'en Europe et avec l'investissement de quelques «mécènes», l'argent coule à flots, presque sans compter. Ce qui oblige indirectement les autres pays à suivre la mode en vogue de peur de se faire distancer à jamais. En effet, en raison de leurs moyens financiers très importants, ils vous obligent à les suivre, sinon…

Cette généralisation des «gros salaires» s'est imposée à tous. Par conséquent, si vous voulez ramener une «grosse pointure», il faut sortir le «chéquier». Autrement, aucun joueur ne viendra jouer dans votre pays. Toujours est-il, cette politique des salaires «faramineux» commence à inquiéter et surtout à lasser ceux qui l'avaient utilisé «comme publicité». On peut citer le Qatar, mais aussi la Chine et bien d'autres pays. La Chine et le Qatar sont devenus des destinations très privilégiées pour ceux qui veulent finir leur carrière en beauté. C'est à dire en empochant comme on dit le pactole. La Chine avait fait venir les «grosses pointures» comme Tévez et d'autres joueurs qui ont fait les beaux jours de certains clubs. Ces grands joueurs acceptent de donner tout ce qui leur reste dans les jambes pour des clubs chinois réputés pour être de bons payeurs. Cette politique est vraie, mais elle a des limites. Gareth Bale du Real Madrid qui était sur le point de quitter les «Meringués» a failli atterrir dans une équipe chinoise si ce n'était la valeur de la clause libératoire que devait payer le club chinois à Perez, le président du Real Madrid. Indirectement, cela prouve qu'en Chine on est devenu très regardant sur la politique des salaires. On vient en effet, de sortir une règlementation qui oblige les clubs à ne pas dépenser pour un joueur étranger plus de 3 millions de dollars et 1,5 pour un local. Cela signifie qu’en Chine, on ne veut pas de ses joueurs étrangers qui viennent se sucrer sans rien apporter en échange. Tout le monde, apparemment compte ses «sous». Cela aussi risque très tôt de se reproduire en Algérie, car personne l'absurdité a ses limites !



Hamid Gharbi