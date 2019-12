CRB : SaÃ¯d Allik hÃ©sitant

Véritable imbroglio au CRB. vingt-quatre heures après la résiliation du contrat d’Abdelkader Amrani, le board belouizdadi a annoncé le limogeage de Saïd Allik, puis de son maintien, quatre heures plus tard. Mieux, il le nomme directeur général de la SSPA. Le concerné se donne 48h pour réfléchir à son avenir… Succession de décisions aussi surprenantes les unes que les autres au CR Belouizdad. Quarante-huit heures après la résiliation du contrat d’Abdelkader Amrani, sur demande de celui-ci, le club belouizdadi a pris plusieurs décisions radicales qu’il a annoncé dans un communiqué, vendredi dernier, en début de soirée.

Dans ce communiqué, Le CRB informe que les «directeurs Saïd Allik et Amine Sebia pourront solder leur congé annuel avant d'être officiellement libérés de leurs fonctions au sein du club, alors que le secrétaire général, Mustapha Laroussi, pourra se considérer libre juste après le match de Coupe d'Algérie", samedi (dernier) contre l'IS Tighennif», lisait-on. Il faut dire que la décision de se séparer de Saïd Allik a surpris plus d’un tant est elle n’était pas prévue. Qui plus est, le concerné s’était étalé sur l’actualité du CRB dans la matinée de vendredi sur les ondes de la Radio nationale et s’était même projeté dans l’avenir, ne donnant guerre l’impression d’être sur le point d’être limogé. Preuve en est, dans un autre communiqué, rendu public moins de quatre heures plus tard, le CRB annonce que Saïd Allik reste et est promu au poste de directeur général. Une décision aussi surprenante que la précédente qui incite à poser légitimement des questions sur les circonstances de ce remaniement en profondeur entrepris par le Groupe Madar. En tous cas, Saïd Allik n’a pas du tout apprécié la démarche. Très remonté contre ces décisions, il dit se donner quarante-huit heures de réflexion avant de décider de la suite à donner à sa collaboration avec le CRB. «Nous sommes à la veille d’un match de Coupe d’Algérie, la raison et la prudence m’incitent à ne pas prendre de décision qui risquerait de déstabiliser l’équipe. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Dans quarante-huit heures, j’y verrai plus clair », a déclaré Allik, vendredi dernier, refusant de commenter à chaud les décisions de sa hiérarchie.

Une sage décision de la part d’un homme qui prouve qu’il a un capital expérience important. Le CRB, leader de la Ligue-1, gagnerait plus à prôner la stabilité à tous les niveaux.

Amar B.