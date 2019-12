Ligue des ChampionS dâ€™Afrique (3e journÃ©e), AprÃ¨s la dÃ©faite de lâ€™USMA face Ã  Sundowns : Dziri : Â« La qualification reste possible Â»

Les coéquipiers de Zemmamouche se sont inclinés, samedi dernier au stade Tchaker de Blida, face aux représentants sud-africains sur le score de (0 à 1). Ils occupent désormais la troisième place du groupe «C», derrière Sundowns Mamelodi (7 pts) et le Widad de Casablanca (5 pts). Un second faux pas à domicile qui complique sérieusement la tâche des Rouge et Noir, en prévision d’une qualification. Pour rappel, l’USMA avait été tenu en échec lors de la première journée de cette phase des poules par le WAC (1-1). Pour espérer avoir encore une chance dans cette compétition, les protégés du coach Dziri doivent impérativement réaliser un résultat positif en Afrique du Sud, le 11 janvier prochain à l’occasion de la quatrième journée de ce mini championnat. Malgré la défaite, le staff technique de l’USMA dédramatise. L’entraîneur en chef, ravi du rendement de ses poulains, reste optimiste tout de même. «Une fois de plus, l’expérience a fait la différence. À l’exception de Meftah, Zemmamouche et Koudri, l’effectif de l’USMA est composé de jeunes joueurs qui n’ont pas d’expérience dans la compétition africaine. Face à de grandes équipes qui ont déjà eu l’occasion de remporter la Ligue des champions, ça a son importance. Il faut savoir gérer les matchs, la pression et surtout les moments forts de la rencontre. Cela dit, je suis fier du rendement de mes joueurs. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient pour essayer de marquer, notamment en première période où nous avons eu le monopole du cuir. Il faut dire qu’on est tombé sur un bon gardien. En seconde mi-temps, le but encaissé sur une erreur défensive, nous a un déstabilisé. C’était difficile de revenir au score, par la suite, face à une équipe assez bien organisée, qui a su gérer son avantage», a souligné l’entraîneur de la formation phare de Soustara, avant de poursuivre : «Malgré cette défaite, je pense que nous avons encore des chances de nous qualifier pour le tour prochain. Il reste encore trois matchs à disputer et neufs points en jeu. On doit faire le nécessaire pour revenir dans la course. Il y a deux places en jeu. On doit saisir notre chance et rectifier le tir dés le prochain match».

De son coté, le coach de Sundowns Mamelodi s’est montré satisfait et soulagé, à la fin de cette confrontation.

«Il est vrai que nous n’avons pas joué notre meilleur football. L’essentiel est la victoire. Je suis content d’avoir remporté ce match. Ce n’était pas du tout évident pour nous d’imposer notre rythme et notre jeu face à une équipe qui avait envie de gagner. L’USMA nous a surpris par son niveau de jeu et la volonté de ses joueurs. À présent, on doit bien préparer le match retour, qui aura lieu le 11 janvier prochain chez nous face à l’USMA. Nous devons gagner pour assurer notre qualification», a déclaré Pitso Mosimane. Sundwons Mamelodi dispute la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique pour la sixième édition de suite. En 2017, le club a remporté cette prestigieuse compétition.

Redha M.