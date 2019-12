Achat de produits pharmaceutiques et de phytothÃ©rapie sur le Net : Lâ€™APOCE tire la sonnette dâ€™alarme

L'Organisation algérienne de protection et d'orientation des consommateurs et son environnement APOCE, vient de prévenir les consommateurs quant au recours à l’achat de médicaments, cosmétiques et des produits de phytothérapie commercialisés sur les réseaux sociaux, précisant que ces produits peuvent être dangereux sur la santé, en raison du manque de traçabilité et de communication sur leurs composants.

PUBLIE LE : 29-12-2019 | 15:00