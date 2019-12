Embellissement de la capitale : CrÃ©ation de 5 nouvelles forÃªts rÃ©crÃ©atives

Dans le cadre du programme d’embellissement de la capitale 2019/2020, le secteur des Forêts verra prochainement la création de 5 nouvelles forêts récréatives, qui seront réceptionnées progressivement, a annoncé, samedi, le wali Abdelkhalek Sayouda. M. Sayouda a indiqué que dans le cadre de la réalisation de la ceinture verte, un riche programme a été lancé en octobre dernier et devant prendre fin en mars prochain, portant sur la plantation d’arbustes dans les espaces verts au niveau des nouvelles cités, des différents établissements scolaires, des espaces publics ainsi que sur les grands axes routiers. Le programme d’aménagement et de valorisation des espaces forestiers à Alger inclut, en outre, la réhabilitation des jardins publics, en coordination avec les communes, outre l’affectation de dotations financières pour l’acquisition d’arbustes qui seront plantés au niveau des cités, a-t-il ajouté. De son côté, le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, Noureddine Baâziz a fait savoir que l’opération de reboisement est placée sous le slogan ‘‘La bataille verte’’ et qu’elle s’inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation ‘‘Mon environnement vert’’ dans sa 4e édition, lequel a vu la plantation de plus de 1.000 arbustes de différents types et la participation de 20 associations activant dans le domaine de la protection de l’environnement ainsi que des élèves de clubs verts. L’opération de plantation de plus de 43.000 arbrisseaux se poursuit dans le cadre du programme de sensibilisation ‘‘Mon environnement 4’’, avec l’implication des élèves des établissements scolaires. Pour sa part, la chargée de l’information à la direction des Forêts de la wilaya d’Alger, Mme Saïdi Imane, a indiqué que l’opération a été consacrée aujourd’hui à un concours, placé sous le thème ‘‘La bataille verte’’, encadré par des agents forestiers où des carrés de terrain sont réservés à ‘‘Dounia parc’’ à chacune des 20 associations participant à cette action de sensibilisation.