Hommage Ã  SÃ©tif : Une vie au service de la patrie

C’est à Sétif, symbole de la résistance et du djihad, qu’Abdelkader Bengrina, président du mouvement national El Bina, a présidé, hier, une cérémonie en hommage à la mémoire du regretté moudjahid Ahmed Gaïd- Salah.

Dans cette grande salle, de nombreux citoyens, hommes et femmes, représentants de formations politiques et de la société civile se sont retrouvés pour écouter l’intervenant rendre un vibrant hommage à cet enfant du peuple et rappeler les sacrifices consentis par le général Ahmed Gaïd-Salah pour sa patrie.

Dans le climat émouvant mais plein de fierté qui prévalait, Abdelkader Bengrina procédera à une rétrospective du parcours élogieux de cet officier supérieur qui répondra à l’appel de la patrie et rejoindra très jeune le maquis pour combattre aux côtés de ses frères, veiller après l’indépendance à traduire dans les faits le serment fait à nos glorieux martyrs et, par sa sagesse et sa détermination, mener le pays à bon port, alors que « les vautours » de tous genres étaient aux aguets.

L’intervenant citera l’Emir Khaled, l’Emir Abdelkader, Ibn Badis, le Groupe des 22, Houari Boumediene et Ahmed Gaid-Salah que l’histoire n’oubliera pas pour avoir préservé son pays et son peuple et fait qu’aucune goutte de sang ne soit versée.

Le général Ahmed Gaid-Salah a su privilégier, du début jusqu’aux élections présidentielles, la voie constitutionnelle, accompagnant le Hirak et se dressant contre la bande pour combattre la corruption politique financière, dira Bengrina qui ne manquera pas de mettre en exergue l’élan populaire qui a marqué les obsèques du Moudjahid, le général Gaid-Salah.

Une marée humaine qui s’est voulue une juste réponse à tous ceux qui doutaient encore de ce lien indéfectible qui unit l’Armée à son peuple et de l’attachement de ce peuple aux valeurs de Novembre, dira l’intervenant, soulignant la force et la dimension de ce front interne forgé par les Algériens jaloux de leur patrie. « Nous disons au président de la République, nous sommes avec vous dans la mise en œuvre de la dynamique de Novembre, la préservation de la souveraineté nationale et l’impulsion de l’Algérie vers des horizons de progrès et de prospérité. »

Abdelkader Bengrina, qui rappellera aussi que c’est en décembre que nous quitta le président Houari Boumediène, un autre grand symbole de l’Algérie, se penchera sur la situation qui prévaut dans la sous-région, disant refuser toute ingérence dans les affaires de la Libye et de la Syrie ».

F. Zoghbi