DÃ©cÃ¨s dâ€™ahmed GaÃ¯d-Salah : La famille du dÃ©funt remercie le peuple algÃ©rien

La famille du défunt Ahmed Gaïd Salah a adressé vendredi un message de remerciements au peuple algérien pour ses sentiments de compassion exprimés en cette pénible épreuve.

«Nous, membres de la famille Ahmed Gaïd, tenons tout d’abord à remercier Allah ainsi que le peuple algérien pour sa profonde compassion et ses sincères condoléances suite au décès de notre père Ahmed Gaïd Salah, priant le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis», a écrit la famille du défunt dans son message de remerciements.

«Nous tenons à remercier tout le peuple algérien, grands et petits, pour ses profonds sentiments de compassion et ses sincères condoléances exprimés à la famille du défunt, notamment à travers sa participation à la prière du mort (salat el djanaza) et aux funérailles et à travers les messages envoyés via les réseaux sociaux. Nous prions Dieu de gratifier le peuple algérien de ses bienfaits et de lui épargner les douleurs et les chagrins», a ajouté la famille. «La perte de notre père nous a profondément attristés, mais grâce à Dieu, à votre compassion et à vos condoléances, nous avons pu surmonter cette pénible épreuve et cela témoigne de votre bonté et de la pureté de vos sentiments», a-t-elle poursuivi. «Les mots ne sauraient suffire pour exprimer la reconnaissance et les remerciements au peuple algérien et à sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que tous les responsables de l’Etat, l’ensemble des vaillants éléments de l’Armée nationale populaire, tous les corps de sécurité qui veillent à la protection du pays et les cadets de la Nation porteurs du flambeau de l’avenir du pays», ont souligné les membres de la famille de feu Ahmed Gaïd- Salah. Et d’ajouter : «Vous avez tous fait preuve de grande solidarité et de l’unité de l’Algérie face aux fourberies et aux complots tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays», indiquant que «par votre solidarité avec la famille Ahmed Gaïd, vous avez apaisé la douleur et la tristesse et renforcé notre sentiment d’appartenance à un peuple qui tend vers le bien et c’est là une preuve de l’authenticité de tous les Algériens».

«Nous prions Allah de vous préserver contre tous les maux et de vous rétribuer pour vos bonnes actions, et d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis», a conclu la famille Ahmed Gaïd.