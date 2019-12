Situation en Libye et au Sahel : Une autre Ã©tape de lâ€™agenda du chaos

Il suffit de prendre un peu de recul par rapport aux événements et de recenser les éléments d’analyse objectifs et concrets pour comprendre les dangers que fait peser sur notre pays, et plus largement sur la région, la détérioration de la situation en Libye et dans les pays du Sahel, devenus de véritables champs de bataille entre puissances. Il faut d’abord garder à l’esprit que le monde est en plein bouleversement. La mondialisation, qui réduit la planète à un giga hypermarché, est tel ce monstre vorace en quête incessante de nouveaux espaces, y compris ceux que l’on qualifie injustement de zones grises censées être en marge de cette globalisation (la bande sahélienne, la Somalie…).

C’est que, présentement, les maîtres impériaux du monde redessinent la carte de la planète en dépeçant les nations et en redessinant les frontières, dans l’objectif de créer ce que qualifiait l’analyste français Antoine Sfeir, dans son ouvrage Vers un Orient compliqué, d’Etats croupions sans aucune prise sur les événements à venir. Au cœur de cette entreprise de refondation globale —et après une première étape qui a consisté en l’atomisation des pays de l’ex-bloc Est-européen—, figurent le Moyen-Orient et son extension africaine. Là aussi, le choix n’est pas fortuit. Cette importante région est au centre d’un double enjeu. Elle constitue d’abord une formidable réserve de ressources naturelles, notamment en hydrocarbures, et «abrite» l’entité israélienne à qui il faut garantir la sécurité. On comprend dès lors la portée de la stratégie et de cet agenda du chaos. Il faudra ouvrir une parenthèse pour relever que les pays qui font face, à des degrés divers, à ce processus de déstabilisation se comptent parmi le Front du refus et de la fermeté qui s’était opposé à une normalisation avec Israël au lendemain des accords de Camp David, en septembre 1978. L’Iran, l’Irak, le Yémen, la Syrie, la Libye et… l’Algérie. Dans cet ordre d’idées, la déclaration, à l’époque, du défunt président Houari Boumediène, qui affirmait que « les Américains ont très bien assimilé notre slogan L’unité, du Golfe à l’Atlantique. Eux aussi, veulent la réaliser mais avec un ensemble de régimes arabes modérés, ce qui suppose qu’ils déstabilisent, d’une façon ou d’une autre, les régimes progressistes» (Paul Balta, in le Monde diplomatique, novembre 1982), devient d’une brûlante actualité. Si l’on devait établir un constat, on remarquerait qu’aujourd’hui, les pays cités sont quasiment tous dans une spirale apocalyptique. À l’exception d’un seul : l’Algérie. Première victime du terrorisme durant la décennie 1990, le pays a su déjouer le complot, seule, grâce à la mobilisation de son armée et de son peuple. Cela ne signifie pas pour autant que l’Algérie n’est plus à l’ordre du jour de cet agenda. Et de multiples éléments accréditent cette thèse. A commencer par l’encerclement, minutieusement orchestré, du pays par des foyers de tension. Que ce soit au Sud avec le Mali, et plus largement la bande sahélienne, nouveau sanctuaire terroriste, à l’Est, à travers la situation d’instabilité de la Tunisie et le désordre libyen, et à l’Ouest, la question du Sahara Occidental. Cet état de fait contraint l’Etat algérien à une large mobilisation de son armée au niveau de la bande frontalière avec toutes les conséquences, notamment financières, que cela induit. Autre élément, la création de mouvements souverainistes dans certaines régions. On ne peut omettre aussi la corruption à large échelle, et la fuite de capitaux qui ne peut s’opérer qu’avec la complicité des institutions des «pays d’accueil». Et la liste est longue. Dans cette « opération » réglée comme du papier à musique, le rôle de sous-traitants de certains Etats n’est, depuis longtemps, plus une vue de l’esprit. Que ce soit en Syrie, en Libye ou ailleurs, des acteurs du Vieux Continent, du nouveau monde et leurs alliés locaux ont utilisé les soulèvements populaires, la faiblesse des pays ciblés, dont la cohésion nationale a été mise à mal par des conflits ethniques ou confessionnels préfabriqués, et le terrorisme, comme carburants et prétexte à leur funeste plan. La détérioration de la situation en Libye et au Sahel ne peut avoir que des conséquences dangereuses sur notre pays qui, en cas de persistance du chaos dans son environnement immédiat, devra faire face à de nouveaux périls, que ce soit en termes d’afflux de réfugiés, d’émigration clandestine ou d’infiltrations d’éléments terroristes. Plus que jamais donc le peuple algérien est appelé à une cohésion sans faille. C’est là plus qu’une exigence, un devoir patriotique.

Liesse D.