AprÃ¨s correction : Les Ã©tudiants peuvent revoir leur copie dâ€™examen

Un corrigé-type et le barème des épreuves seront obligatoirement mis à la disposition des étudiants.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a instruit les directeurs d’établissements universitaires au niveau national, afin d’assurer le bon déroulement des examens du premier trimestre de l’année universitaire en cours.

Ces épreuves sont programmées après les vacances d’hiver. Aussi, il a été également préconisé de procéder à la coordination entre les membres des équipes pédagogiques pour préparer les questions des examens et un corrigé-type, tout en permettant aux étudiants de revoir leurs copies d’examen. Toujours en prévision de ces examens, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d’un certain nombre de mesures pour le bon déroulement de cette opération qui aura lieu du 7 au 16 janvier 2020. A ce titre, les chefs de département ont chargé les enseignants universitaires de consacrer un cours à même de permettre aux étudiants de revoir leurs copies d’examen et mettre à leur disposition un corrigé-type et le barème des épreuves.

Dans une circulaire portant le numéro 07 du 25 décembre 2019, relative à l’organisation de l’opération d’évaluation pédagogique du premier semestre de l’année universitaire 2019-2020, le ministère a souligné l’obligation de la tenue de ce cours au profit des étudiants ainsi que la remise des feuilles d’examen jointes des notes définitives, le corrigé-type et le barème à la direction concernée. La même circulaire précise que les enseignants universitaires doivent introduire les notes d’examen sur la plate-forme PROGRES, de sorte que l’administration permettra à l’étudiant de connaître ses notes d’examen définitives, avant les examens de rattrapage du premier semestre. Le même document a exigé aux établissements universitaires de remettre à la directrice générale de l’Enseignement supérieur et de la Formation des rapports contenant des données générales sur le déroulement des examens et une analyse de leurs résultats.

Il faut dire que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tayeb Bouzid, avait récemment souligné la nécessité d’assurer le bon déroulement des examens du premier semestre de l’année universitaire 2019-2020. Le premier responsable du secteur de l’enseignement supérieur a précisé que les examens devaient être organisés conformément aux textes réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect du nombre minimum des cours assurés ainsi que de la présence des étudiants aux cours et aux travaux dirigés. Il a mis l’accent sur la coordination entre les membres du groupe pédagogique de chaque filière de formation dans la préparation des questions et la correction-type. Cette instruction du ministre vise en effet, l’organisation de l’opération d’évaluation pédagogique du premier semestre de l’année 2019-2020. Cela consiste à établir les listes définitives des étudiants à passer les examens, et à fournir tous les moyens matériels et les espaces consacrés à ces épreuves. L’instruction prévoit également d’informer les étudiants et les enseignants du calendrier des examens sur divers supports, notamment numériques.

L’instruction souligne également que la durée de l’examen est fixée à une heure et demie minimum, et l’administration doit mettre en place une cellule de suivi qui interviendra en cas de besoin.

Salima Ettouahria