Compagnon dâ€™armes dâ€™Ahmed Gaid Salah : Kereghli El Hadj nâ€™est plus

Le compagnon d’armes du défunt Ahmed Gaid Salah est décédé le même jour, le 23 décembre, à Kénadsa (Béchar). Fabricant d’instruments de musique à cordes, un métier qu’il aurait appris en Egypte en 1973 alors qu’il faisait partie des troupes militaires algériennes stationnées dans ce pays, lors de la guerre israélo-arabe d’octobre 1973, Kereghli a été enterré dans sa ville natale à Kénadsa, alors qu’à 1000 km au nord du pays, on organisait les funérailles du Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah. Après avoir été libéré des rangs de l’ANP, Kereghli s’était entièrement adonné à ce métier pour lequel il aura voué toutes ses forces.

Cette vocation aura pris naissance lors de ses promenades dans les grandes rues du Caire, telles les avenues de Khan El Khallil et Ahmed Ali, les boutiques d’ateliers de luth dont il avait gardé de bons souvenirs.

Revenu au pays, Kereghli s’était entièrement adonné à la fabrication de violons, «cithares», «goumbris» et des «qanouns» qu’il confectionnait sur commande, tout en participant à diverses manifestations culturelles au cours desquelles il avait été primé.

Son handicap moteur ne l’aura en rien empêché à exercer pleinement son métier, en dépit d’obstacles comme l’approvisionnement en matières premières. De son vivant, cet artiste vétéran de la guerre de 1973 avait émis le vœu d’être assisté en vue d’enseigner son métier. Il s’en est allé malheureusement avant de réaliser son rêve.

Ramdane Bezza