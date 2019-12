Forum de la mÃ©moire, Hommage au dÃ©funt prÃ©sident Houari Boumediene : Un homme au destin hors du commun

«Le temps des témoignages et des déclarations devrait être révolu. Il est temps aujourd’hui d’amorcer un véritable travail de recherche et de réflexion autour du travail et des œuvres de feu Houari Boumediène car chacune des ses décisions et de ses positions étaient avant-gardistes et dessinaient l’ossature de l’Etat Algérien ».

M Mahieddine Amimour, ancien conseiller de Boumediène et ancien ministre, a lancé hier, à partir de la tribune du Forum de la mémoire organisé par le journal El Moudjahid et l’association Machaal Echahid, un appel aux chercheurs, aux historiens et aux jeunes de ne plus se contenter de relater le parcours de ce grand homme, mais d’étudier et fouiller dans chacune de ses décisions politiques pour pouvoir expliquer aujourd’hui la dimension et la force de ce président qui a pris les destinées de l’Algérie au lendemain de l’indépendance. C’est à l’occasion de la commémoration du 41e anniversaire de la disparition du défunt président, que M. Amimour, Mme Anissa Boumediène, sa veuve, Boudjemaa Haichour, M. Ahmed Boussoussa et d’autres éminentes personnalités politiques, culturelles et d’anciens compagnons d'armes se sont succédés à la tribune pour évoquer le parcours de ce dirigeant qui avait suscité l'admiration et le respect dans le concert des nations. «Timide mais fier, autoritaire mais humain, discret mais efficace, généreux mais exigeant, Houari Boumediène a réussi à mobiliser le peuple afin d'assurer le triple objectif fixé : construire l'État, parfaire l'indépendance politique par la récupération des richesses nationales et poser les bases du décollage économique», dira M. Amimour qui affirme ressentir une certaine amertume face au dénigrement et aux rumeurs qui continuent d’entacher l’intégrité et la sincérité de l’homme, colportées par ses détracteurs voulant le faire passer pour un dictateur qui ne tolérait aucune contradiction. L’ayant connu personnellement, l’intervenant témoignera de cette capacité d’écoute de l’ancien président, sa disponibilité pour la concertation la plus large, écoutant les avis des uns et des autres avec beaucoup de respect et d’attention. M. Amimour a évoqué aussi les qualités de grand dirigeant politique et d’homme d’Etat que fut Houari Boumediène, son autorité, sa fermeté quant aux causes justes qu’il défendait.



«C’est le seul président arabe qui a affronté les majors pétroliers »



«Il faut mettre fin aujourd’hui à ces mensonges historiques sur des faits tronqués qui avaient pour but de dénigrer et de salir l’intégrité du président Boumediène auprès de la jeune génération», dira avec force son ancien conseiller, abordant notamment le coup d’Etat de 1965, la relation de Boumediène avec Benbella, sa lecture des accords d’Evian, les accusations qui l’incrimine de dictateur. L’intervenant regrette le fait que presque personne, aujourd’hui, n’aille se recueillir sur sa tombe et appelle à corriger l’histoire. Mme Anissa Boumediène a pris la parole pour «rappeler quelques vérités oubliées». Elle a vivement déploré les tristes campagnes de dénigrement sur le parcours de son mari en disant : «Je suis franchement étonnée de ceux qui se permettent de critiquer le président Boumediène et de nier ses réalisations».

Elle dira qu’il a été le seul président arabe à avoir eu l’audace d’affronter les géants de l’énergie à l’époque, en décidant la nationalisation de nos hydrocarbures. «À travers cette décision, Boumediène annonçait solennellement au monde entier que l’Algérie tenait en main son destin énergétique et qu’il militait pour un nouvel ordre économique international plus juste», dira la veuve du président qui précisera que la profonde conviction de son mari était que l'argent de l’État appartenait à la nation et ne devait pas être gaspillé. Reprenant les propos des experts de l’époque, qui estimaient que «la nationalisation des hydrocarbures étaient une charge d’explosion lancée dans l’arène du pétrole arabe», Mme Boumediene dira que feu son mari s’est lancé le défi de récupérer les richesses de l’Algérie et il a réussi en dépit de tout ce qui se colporte par ses détracteurs». Revenant sur les réalisations de son mari, l’invitée du Forum de la mémoire rappellera que pour le président défunt «l’indépendance devait absolument s’accompagner d’une indépendance économique qui ne pouvait passer que par le recouvrement de la souveraineté sur nos richesses naturelles».



La légitimité par les réalisations



Abondant dans le même sens, le journaliste Boussoussa évoquera les grandes réalisations du président Boumediène, les programmes spéciaux de développement, l’équilibre régional, la médecine gratuite, les assemblées populaires, les grandes entreprises nationales, la révolution agraire -qui «n’était nullement un échec comme l’ont dit certains», selon Mme Boumediène-, le lancement des révolutions industrielle et culturelle, la réalisation de la Transsaharienne, la construction du grand barrage vert, le leader du Mouvement des pays non-alignés, la décision de mettre fin à l'émigration en France pour des raisons de dignité nationale, la mise en place des assemblées populaires communales élues, la Charte nationale…, autant de réalisations rappelées par M. Boussoussa et confirmées par les autres intervenants qui sont tous revenus sur les projets du président dans la préservation de l’unité nationale, l’édification des institutions de l’Etat et le développement des régions déshéritées.

La rencontre a été une occasion pour rappeler les positions remarquables du Président Boumediene dans le soutien de la cause palestinienne et les peuples vivant encore sous le joug du colonialisme, en particulier dans le continent africain.

Mme Boumediène clôturera le débat en soutenant que tout le programme et les projets du président Boumediène ont été cassés au fil des années.

Farida Larbi