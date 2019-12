L'agriculture intelligente : Un sillon Ã  creuser

Des journées scientifiques dédiées à "l'agriculture intelligente" (Smart farming) se tiendront fin janvier à Oran, a-t-on appris samedi du co-président du comité d'organisation de cet événement, initié par l'Université d'Oran1 Ahmed-Benbella. La rencontre a pour objectif de "valoriser les recherches en biotechnologie et en informatique axées sur la création de solutions innovantes au profit des exploitants agricoles", a souligné à l'APS le Pr Abdelkader Bekki, également directeur du Laboratoire de biotechnologie des rhizobiums et amélioration des plantes (LBRAP). "Le recours à l'adoption de nouvelles techniques tenant compte des paramètres scientifiques et techniques permettra aux exploitants d'améliorer le rendement tout en préservant l'environnement et l'équilibre des écosystèmes", a fait valoir M. Bekki. Une centaine de chercheurs de différentes universités du pays prendront part à ce workshop qui abordera, entre autres, "l'état actuel de l'agriculture en Algérie", "les technologies de l'information et de la communication" et "l'apport de la recherche scientifique".

Le Laboratoire "LBRAP" de l'Université d'Oran-1 a à son actif une dizaine d'années de pratique, axée essentiellement sur la mise au point de procédés agricoles naturels, qui ont un impact positif aux plans productif, qualitatif et écologique, rappelle-t-on. La rencontre à venir sera organisée en partenariat avec le Laboratoire des architectures parallèles, embarquées et du calcul intensif (LAPECI) de l'Université d'Oran-1, avec le soutien de la Direction générale de la Recherche scientifique et du Développement technologique (DG-RSDT), a-t-on indiqué.