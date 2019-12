AprÃ¨s la baisse des stocks amÃ©ricains de brut : Le pÃ©trole en petite hausse

Les prix du pétrole ont légèrement progressé vendredi après la publication d'un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) faisant état d'une baisse des réserves de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est établi à 68,16 dollars à Londres, en hausse de 0,35% ou 24 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le même mois a grappillé 0,06% ou 4 cents, à 61,72 dollars. Lors de la semaine achevée le 20 décembre, les réserves commerciales de brut ont chuté de 5,5 millions de barils pour s'établir à 441,4 millions, selon ce document diffusé deux jours plus tard qu'habituellement en raison de Noël. Les analystes interrogés par l'agence Bloomberg avaient anticipé une baisse de 1,5 million de barils. Le cours de l'or noir n'a pourtant pas beaucoup profité du recul significatif des réserves de brut. La fédération professionnelle du secteur (API), qui publie ses propres estimations, avait déjà annoncé jeudi une baisse, plus conséquente, de 8 millions de barils. Jeudi, au lendemain de la clôture du marché pour Noël, le pétrole avait repris sa progression du début de semaine, finissant en hausse de 1,07% pour le Brent et de 0,93% pour le WTI. Le Brent et le WTI ont respectivement enregistré des gains hebdomadaires de 3,1% et 2,1%.