Exportation : Des contraintes et des attentes

Dans le cadre de la politique visant la promotion des exportations, les pouvoirs publics ont mis en place une série de mesures et de dispositifs destinés à orienter et à accompagner les opérateurs dans leur démarche.

Cependant, les entreprises exportatrices souffrent plusieurs contraintes, en particulier celles liées « au manque de compétences requises à l’export ». C’est la conclusion d’une étude élaborée sur la base d’une enquête menée auprès d’un échantillon d’entreprises de divers secteurs, et qui vient d’être publiée dans la Revue d’Economie et de Gestion. L’étude, conduite par Nacéra Arrouche et Mohand Chitti, respectivement maîtres de conférences à l’Université Mouloud-Mammeri (Tizi-Ouzou) et l’Université Abderrahmane-Mira, (Bejaïa), souligne, en conclusion, la nécessité « d’adapter les dispositifs d’appui aux besoins et attentes des entreprises, vu que les contraintes diffèrent et évoluent en fonction de l’avancement dans le processus d’exportation, à commencer par l’étape de la recherche d’informations et de prospection jusqu’à la mise du produit à la disposition du client étranger ». Aussi, l’analyse propose d’ « orienter les actions d’appui à l’export vers les domaines déterminants de la performance des entreprises sur les marchés étrangers », à travers « le soutien à la création et au développement des compétences marketing, qui relève de l’indispensable », de « poursuivre les efforts de mise à niveau des entreprises notamment les PME afin de pallier la contrainte du rattrapage en termes de technologie-produit, en encourageant les efforts en matière d’innovation », d’asseoir des stratégies de partenariat orientées sur l’export. L’étude indique, en effet, que « la politique nationale de soutien aux exportations hors hydrocarbures devrait adapter les dispositifs d’appui dans l’objectif d’augmenter leur impact sur la réussite de ces entreprises ». Aussi, les principales difficultés citées ont trait à « des défaillances en matière de valorisation du savoir-faire ». En fait, bien que les entreprises soient conscientes de l’impératif de «s’aligner sur les standards internationaux, il reste beaucoup à faire, notamment en matière d’adoption de normes obligatoires qui constituent de véritables barrières pour pénétrer un marché étranger ». Ainsi, la majorité des entreprises déclarent détenir les certifications ISO. « Cependant, les labels professionnels sont loin de faire l’objet d’un excellent instrument de valorisation qui permet l’instauration des marques de reconnaissance pour distinguer les savoir-faire des entreprises algériennes à l’export. Or, sur les marchés d’exportation, c’est exactement ce type de distinctions qui paraissent une condition essentielle pour y pénétrer ». Par conséquent, « une politique publique profondément réfléchie en matière d’actions de labellisation demeure plus que nécessaire », relève-t-on. L’analyse met en avant également « une offre peu adaptée aux marchés d’exportation », sachant que « 95% des entreprises interrogées s’efforcent d’adapter leurs offres aux exigences de la demande étrangère, notamment en matière de qualité. Il n’en demeure pas moins que celles-ci font face à la pression exercée sur les prix, et à celle liée aux barrières non tarifaires à l’importation », ce qui explique que « sur les marchés africains, leurs produits sont plus chers que ceux des concurrents venant des pays voisins ». Le manque d’intermédiaires dans le domaine du commerce international pénalise aussi les exportateurs, 66,66 % des entreprises interrogées « exportent leurs produits depuis l'Algérie aux distributeurs indépendants étrangers », une autre entrave pour les entreprises exportatrices. En conclusion, ces dernières souhaitent obtenir «un soutien en matière de réalisation du diagnostic à l’export et de détermination des choix stratégiques, être accompagnés dans la réalisation des études de marché et de la veille commerciale, pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans leur démarche de prospection des marchés étrangers, développer des relations plus étroites avec les banques, et d’être accompagnées sur les marchés internationaux, notamment en matière de conseils, et enfin, obtenir plus d’informations sur les marchés extérieurs».

D. Akila