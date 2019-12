Constantine : Un mort dans un incendie dâ€™appartement

Une personne est morte et cinq autres ont été blessées dans l’incendie d’un appartement de la circonscription administrative Ali Mendjeli, jeudi dernier, a indiqué la direction locale de la protection civile dans un communiqué.

Il était 22 h 35 lorsque les sapeurs-pompiers de la caserne principale Benatallah-Mohamed-Cherif sont intervenus au niveau de l’appartement en question, qui se trouve dans un immeuble de l’Unité de voisinage 16. Sur place, ils ont fait la découverte du corps du père de famille, A. B., âgé de 59 ans, tombé cinq étages plus bas, en tentant manifestement de s’extirper des flammes, et présentant des brûlures du troisième degré. Les autres membres de la famille, âgés de 13 à 43 ans, souffraient de difficultés respiratoires, et étaient, pour certains, en état de choc. Ils ont été pris en charge sur place, avant d’être évacués vers l’hôpital Abdelkader-Bencharif. Au registre des dégâts, les agents de la protection civile ont dénombré la destruction par le feu d’une machine à coudre, d’un matelas, ainsi que de la porte en bois d’une des chambres. Il convient de signaler que durant cette même journée, les pompiers ont secouru 11 victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, respectivement à Aïn Abid (5) et Ali Mendjeli (6).

I. B.