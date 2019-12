Vacances scolaires : La trÃªve indispensable pour sâ€™oxygÃ©ner

Les élèves sont en vacances. L’heure est à la détente et aux loisirs. On oublie, l’espace de quinze jours, l’ambiance studieuse, les révisions quotidiennes, la discipline imposée, par les enseignants, les chefs d’établissements aussi, histoire de vider la caboche.

C’est un break qui fait tant de bien aux élèves et à leurs parents, usés, chacun à sa manière, pour terminer le trimestre en beauté et sans y laisser des plumes. Tout le monde profite de cette halte pour déstresser afin de mieux rebondir. Finies, les privations et les sacrifices pour sortir du lot et mériter une place honorable et ce, pendant deux semaines. C’est la trêve. Aujourd’hui, les yeux sont braqués sur comment récompenser les enfants pour leur labeur et leur assiduité. Reste un hic, bien entendu, où aller et quoi faire. On ne déroge point à la règle. Les vacances commencent avec le retour de l’inévitable problématique à laquelle sont confrontés, comme de coutume, les parents afin de faire plaisir à leurs enfants. Certes, les choix sont limités pour l’indispensable bouffée d’oxygène des écoliers, mais il faut, les parents ne sont pas prêts à fermer les yeux sur cette revendication, somme toute légitime, des bambins.

Chacun, établit son programme, en fonction des ressources et des occupations ou plutôt du statut de la maman. Pour les femmes travailleuses, fractionner leur congé annuel fait partie des gestes à adopter pour gâter leurs enfants scolarisés. Les vacances, en fait prennent, très souvent, l’allure de balades au niveau des forêts de Baïnem, de Bouchaoui, de repas avec la famille, dans des pizzerias, restaurants et restaurants de grillades ou encore quelques jours chez les grands-parents. Les vacances de cette année, ont cette particularité d’intervenir après une grève des enseignants du primaire qui aura duré près de huit semaines, néanmoins, cela n’ôte pas aux enfants leur droit au break «intellectuel». Certains, intègrent également les sorties plutôt culturelles et écologiques, à travers la visite de sites archéologiques ou encore le jardin d’Essai du Hamma et le parc zoologique de Ben Aknoun. L’option de vacances dans le quartier a également son charme pour beaucoup d’enfants pour qui le break pédagogique signifie s’adonner à des matchs de foot avec les copains et bien entendu, des applications internet de jeux, en passant par le fameux espace bleu qui demeure indétrônable même si d’autres loisirs sont prévus.

En tout cas, une chose est sûre, les élèves des classes d’examen, auront du mal à concilier repos et révision ou encore cours de soutien pour préparer les épreuves de bac, plus particulièrement. Bonne «fiesta» pour les uns et bonne continuation pour les autres.

Samia D.