Arts traditionnels , Halou Dahel au centre culturel Mustapha-Kateb : Une Â«fÃ©eÂ» au service du terroir

En visitant la nouvelle cuvée de cette talentueuse artiste, on est certes agréablement surpris par une sorte de continuité dans ses expressions plasticiennes. Avec, cependant, bien plus de finesse et de couleurs dans les objets nouvellement ouvragés

Halou Dahel, qui a déjà exposé dans le même espace culturel en 2017, semble aussi jouer sur le registre du «fragment», rendant ainsi à ses ensembles exposés —pour ne pas dire ses séries— trop connus, comme les histoires tirées du terroir, leur impact artistique. En accrochant, depuis le 19 décembre de l’année en cours, ses œuvres aux cimaises du Centre culturel Mustapha-Kateb, elle reste malgré tout fidèle à sa volonté de détacher celles-ci de leur contexte traditionnel, un peu dans le genre «il faut oublier les éternels objets destinés aux vitrines d’artisanat d’aéroport»...

Un combat incessant, pour tout dire, entre talent artistique authentique et société… On retrouve, en effet, ces objets emblématiques, que sont les «miroirs», plus souvent montrés parce qu’ils offrent une forte cohérence stylistique où rares sont les pairs nationaux qui ont montré autant de chefs-d’œuvre similaires. Là aussi, c’est tout dire…

Mais cela dit, la répartition des aires linguistiques à travers les objets exposés peut aussi servir de modèle au spectateur et ce, pour lui permettre de localiser avec quelque fiabilité la provenance étymologique des objets exposés : un défi majuscule. Car l’exposition retenue ici a pour rôle essentiel de servir à la remémoration des mythes fondateurs, à l’origine de la création et de l’explication du monde tel qu’il est perçu dans notre société.



Une forme artistique toujours «potentielle»… tridimensionnelle…



La configuration même de l’œuvre globale revêt alors l’aspect anonyme d’une série de toiles à destinations multiples, autrement dit, soit encadrées par un tissu pour certaines, soit rehaussées de sable, de carton pâte ou de fines cordelettes —cousues à même la toile— pour d’autres, et surtout des miroirs ouvragés, pleins de miroirs, un peu comme des explications qu’on ne peut emporter avec soi. Toute la subtilité du travail de Halou Dahel oscille ainsi entre une forme artistique toujours «potentielle», presque tridimensionnelle parce qu’elle y est encore énergétique, et un travail sur le passé, le souvenir. Plutôt que de vouloir occuper l’espace, le travail de l’artiste plasticienne s’attache à sa démonstration hypothétique, en replongeant ici le spectateur dans le silence de son interrogation.

Si la majorité de ses œuvres s’intègrent de façon idoine dans le dispositif formel des séries plastiques exposées, c’est sans doute parce que leur intitulé, ou leur légende, s’interrompt littéralement en «points de suspension», voire s’efface tout simplement, laissant libre la voie aux hypothèses, et cela au contraire du nom qui formalise la référence de la toile et oriente d’emblée le spectateur, bien souvent malgré lui.

Pour tout dire, une exposition à visiter ne serait-ce que pour la forte symbolique qui en émane, symbolique associée avec talent à une consubstantielle charge mythologique. Au Centre culturel Mustapha- Kateb, jusqu’au 07 janvier 2020.



Kamel Bouslama