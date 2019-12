Autrement dit : Entre lÃ©gitime et illÃ©gitime

Le Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen reconnu par l’ONU a demandé l’aide militaire de la Turquie, et la Turquie répondra à cette demande, a déclaré vendredi le chef du service des relations avec la presse du président Recep Tayyip Erdogan. Le quitus est, donc, délivré pour une implication effective d’Ankara dans le bourbier libyen. Si le maréchal Haftar a fourni à des forces étrangères des bases militaires en Libye, pourquoi le gouvernement de Tripoli n’appliquerait-il pas la réciprocité en clamant, haut et fort, le soutien militaire de la Turquie au nom de la légitime défense. La motion pour l’envoi de soldats en Libye reste toutefois tributaire de la décision du parlement turc. Ce dernier délivrera sa bénédiction, sans l’ombre d’un doute, le 7 janvier prochain.

Pour obtenir l’autorisation de déployer des forces combattantes en Libye, le gouvernement turc doit faire approuver par le Parlement un mandat séparé, comme il le fait tous les ans, pour envoyer des militaires en Irak et en Syrie. Pour justifier une telle intervention, la Turquie fait valoir que le Gouvernement d’union nationale (GNA), qu’il soutient militairement, est reconnu par l’ONU alors que le maréchal Haftar n’a aucune légitimité internationale, bien qu’il bénéficie de l’aide de certains pays. Un argument de taille si on le place sous le prisme de la légalité internationale. L’objectif officiel de ce soutien militaire turc sera d’«écarter les forces mercenaires et leurs bases militaires fournies par Haftar à des pays étrangers sans accord du GNA», selon le ministre libyen.

Qu’en pense Moscou ? Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il est «peu probable que l’ingérence des pays tiers dans cette situation puisse contribuer au règlement». «Mais toute tentative des pays tiers de contribuer directement à régler le problème et à aider les parties du conflit à trouver une solution est toujours la bienvenue», a-t-il ajouté. Une attitude qui demeure toutefois réservée. Selon le Think-tank Edam, basé à Istanbul, un déploiement militaire turc sur le terrain concernerait des «forces spéciales» et des «personnels de combat hautement qualifiés» ainsi que des officiers de renseignement et de liaison. Derrière ce rideau de fumée, la guerre des intérêts bat son plein. Les deux camps versent dans une surenchère effrénée rendant la course vers Tripoli un chemin «jonché» de drames humanitaires.

