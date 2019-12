Combats en Syrie : Plus de 235.000 dÃ©placÃ©s en deux semaines

Plus de 235.000 Syriens ont été déplacés en deux semaines en raison de l’intensification de l’offensive du régime et de son allié russe dans le nord-ouest du pays, selon l’ONU. De nombreux véhicules ont de nouveau convoyé vendredi dernier des civils hors de deux villes de la province d’Idleb touchées par les combats, la plupart se dirigeant vers des zones plus au nord et qu’ils jugent plus sûres. Ces déplacements massifs tombent au pire moment, alors que la région est frappée par de fortes averses qui inondent les camps de déplacés. «On ne peut pas vivre dans les camps», lance Oum Abdou, une mère de cinq enfants récemment arrivée dans un camp près de la ville de Dana au nord de la ville d’Idleb. «Il y a de fortes pluies et nous avons besoin de chauffage (...) d’habits et de nourriture», lance-t-elle. Le Bureau de l’ONU pour les affaires humanitaires (Ocha) rappelle que les déplacements «en hiver exacerbent le caractère vulnérable de certains, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées». Il déplore aussi la suspension de l’aide de certaines ONG en raison des combats. Les autorités syriennes, qui après plus de huit ans de guerre contrôlent désormais plus de 70% du territoire, se sont dit déterminé à reconquérir la région d’Idleb, dominée par des groupes terroristes, dont celui Hayat Tahrir al-Cham.