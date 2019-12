Formation dâ€™un gouvernement en Tunisie : Une attente et des interrogations

Le chef du gouvernement tunisien désigné Habib Jemli a estimé probable que son équipe gouvernementale soit annoncée avant la fin de l’année 2019. «Il vaut mieux attendre que d’annoncer la composition du gouvernement dans la hâte», a-t-il dit. Il a souligné dans une déclaration aux médias que la raison pour laquelle il n’a pas annoncé jusqu’à maintenant la composition du gouvernement est de vérifier les candidats qui feront partie du gouvernement. Il a précisé que sa rencontre avec le président Kais Saied, vendredi dernier, a porté sur la formation du gouvernement, en particulier sur les portefeuilles de la Défense et des Affaires étrangères. D’après lui, le président se tient à égale distance des différentes parties et n’a pas demandé un retour aux négociations avec les partis. «Il faut vérifier que les candidats pour le prochain gouvernement n’aient pas de liens avec les partis politiques et s’assurer de leur crédibilité et de leur intégrité après l’échec du processus des négociations avec les partis», a-t-il précisé. À l’issue de sa rencontre au Palais de Carthage avec le président Kais Saied, le chef du gouvernement désigné a déclaré avoir informé le chef de l’Etat des négociations en cours pour la formation d’un gouvernement composé d’indépendants comme il l’avait annoncé auparavant, et s’est dit déterminé à procéder à une vérification de la compétence et de l’intégrité des candidats et à leur position apolitique, formant le vœu d’annoncer la composition du gouvernement dans les plus brefs délais. La séance de travail tenue vendredi dernier au Palais de Carthage entre le président Kais Saied et le chef du gouvernement désigné a été consacrée aux derniers développements du processus de formation du gouvernement, a indiqué un communiqué de la présidence tunisienne.