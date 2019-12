Dans la lucarne : La LFP se ressaisit

On avait énormément disserté sur la manière avec laquelle la Ligue de football professionnel allait se comporter concernant les matches en retard de nos clubs. La grande majorité des spécialistes estime que la tâche n'est pas si simple. Leur nombre -plus de huit matches en suspens et qu'il faudra jouer en intégralité et expressément- explique un peu les inquiétudes des uns et des autres. C'est tout à fait légitime de les faire jouer afin que toutes les équipes soient sur un même pied d'égalité. Les concernés par ce qui s'y passe dans notre championnat national comprennent un peu les raisons sous-jacentes, qui peuvent faire jaser à ce niveau, et notamment les supporters et tous les curieux. En effet, ils craignent que les «arrangements» éventuels peuvent par leur retard fausser carrément la compétition. Comme certains clubs comptent jusqu'à quatre matches en retard, on peut penser que s'ils arrivent à bien les négocier, ils remonteraient aux premières loges, défiant ainsi toute logique ou certitude des fans des équipes, qui étaient jusque-là bien placées.

Par conséquent, il est préférable de les faire jouer avant de penser à la phase retour. Certes, nos clubs sont en mode «relâche», mais ne savant pas non plus quand ils vont reprendre la compétition nationale avec le déroulement de la seizième journée. Ce qui est certain c'est que la Ligue de football professionnel qui «s'était murée dans un silence inquiétant» vient de prendre position sur cette question des matches en

retard. En effet, la LFP vient d'annoncer que la phase retour ne reprendra pas avant que «les matches en retard ne soient apurés». En soi, il s'agit d'une très bonne nouvelle pour le championnat national de Ligue-1. C'est ainsi que tous les clubs qui la composent pourront évoluer comme il se doit. On connait déjà les dates de certains matches en retard, ce qui est d’ailleurs bien vu par l'ensemble de la famille du football national. Toutefois, avant de programmer ces matches, la LFP est appelée à être ferme lors des programmations. On vient d'apprendre que le match en retard de la 14e journée entre le MCA et l'ESS a été décalé du 8 au 9 janvier. Ce n'est pas réellement un problème en soi, mais il ne faut que de tels changements se généralisent. Ce serait alors comme l'effet «d'un coup d'épée dans l'eau».



Hamid Gharbi