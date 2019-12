Ligue des Champions dâ€™Afrique, USM Alger 0 - Mamelodi Sundowns 1 : Les Rouge et Noir hypothÃ¨quent leur chance de qualification

L’USM Alger s’est inclinée hier, au stade Tchaker de Blida, face au représentant sud-africain Sundowns Mamelodi sur le score étriqué de (0-1).



Une rencontre qui rentre dans le cadre de la troisième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique. Les Rouge et Noir avaient en face une équipe d’expérience, qui a trés bien géré les débats, notamment les moments forts du match. Les poulains du coach Dziri ont entamé cette partie tombour battant. Evoluant dans une configuration tactique de prudence (4-2-3-1), avec des lignes assez rapprochées et un bloc équipe relativement médian, les coéquipiers de Koudri n’ont pas laissé d’espace à leur redoutable adversaire du jour, prenant par ailleurs l’initiative du jeu à leur compte. Les joueurs de l’USMA se sont procurés les plus dangereuses occasions durant le premier half, alors que les protégés du coach Pitso Mossiname se sont distingués par quelques actions timides seulement.

9’, Ardji ouvre les hostilités. Il oblige le portier à se coucher pour sortir le cuir en corner. 13’, le tir de Benchâa est bien capté par Onyango, auteur d’une belle partie dans l’ensemble. 16’, le tir croisé au second poteau de Cherifi, passe tout prés du cadre. Après le quart d’heure de vérité, le jeu s’est équilibré et la dernière occasion, avant le retour au vestiaire est celle de Zouari. Le milieu du terrain offensif des Rouge et Noir contraint le gardien à la parade pour sortir la balle en corner. La seconde période reprend sur les mêmes bases que la précédente. L’USM Alger tente de surprendre les Sud-africains par des attaques placées. Faute de précision dans la dernière passe et confondant surtout vitesse et précipitation, les assauts des protégés de l’entraineur Dziri n’ont pas pu réaliser grand chose. À la 53e minute, le tir d’Aouari est allé s’enfoncer dans le décor. De leur coté, les joueurs de Sundowns Mamelodi opèrent principalement par des contres. 57’, l’Uruguayen Sirino prend de vitesse la défense unioniste, mais son tir à l’entrée de la surface est passé à coté. 59’, le champion sud-africain parvient à ouvrir la marque sur une offrande du défenseur central, Kheiraoui. Kekana choppe le cuir avant d’éliminer Zemmamouche, sorti à sa rencontre et donner l’avantage à son team. Les coéquipiers de Meftah n’ont pas tardé à réagir. 62’, le coup franc de Zouari passe tout prés du poteau gauche d’Onyango. 74’, le tir de Mahious est détourné en corner par le gardien et une minute après la balle de Koudri passe pas loin de la transversale. Dans le dernier quart d’heure, les Algériens activent de plus belle mais ne parviennent pas à déstabiliser le bloc défensif adverse.

Les joueurs du Sundowns Mamelodi, assez bien organisés sur le terrain ont très bien géré la fin du match. Une défaite qui hypothèque les chances de qualification de la formation de la capitale. Le match retour aura lieu le 10 janvier prochain en Afrique du Sud.

Redha M.