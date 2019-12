Le prÃ©sident de la RÃ©publique nomme Abdelaziz Djerad, nouveau Premier Ministre

Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) , il a été nommé secrétaire général des Affaires étrangères du FLN, par Ali Benflis. Avec l’avènement du Haut comité de l’État, Abdelaziz Djerad a occupé successivement les fonctions de conseiller diplomatique, puis de secrétaire général de la présidence de la République.

Très jeune, M. Djerad a eu l’honneur, au moment où il effectuait son service national, “de représenter le ministère de la Défense dans les consultations qui devaient aboutir à la création de l’Institut national des études de stratégie globale ». Il a repris par la suite , le chemin de l’université , comme enseignant à la faculté des sciences politiques .

Bio express

Né en 1954 à Khenchla, Batnéen d’adoption Abdelaziz Djerad est diplômé de la faculté des sciences politiques d’Alger et Docteur d’état de l’université Paris X, Nanterre. Professeur de relations internationales à la faculté des sciences politiques est à l’école nationale d’administration à l’école nationale d’administration, il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles.

M. Abdelaziz Djerad, nommé samedi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au poste de Premier ministre, a occupé plusieurs responsabilités et hautes fonctions.

Né à Khenchela le 12 février 1954, M. Djerad est diplômé de l'institut des sciences politiques et des relations internationales d'Alger en 1976 et Docteur d'Etat en sciences politiques de l'université de Paris en 1981.

Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Il a contribué à la formation de nombreux universitaires et cadres de l'Etat.

Il a occupé plusieurs responsabilités auparavant dont celle de Directeur de l'Ecole nationale d'administration (ENA) d'Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplomatique à la présidence de la République de 1992 à 1993, et de secrétaire général de la présidence de la République (1993-1995).

Le nouveau premier ministre a occupé également le poste de directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000) et celui de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2001-2003).

Il est également auteur de nombreux ouvrages et articles de sciences politiques et de relations internationales. Marié et père de 4 enfants, M. Abdelaziz Djerad a accompli son service national de 1984 à 1986. (APS)

