La premiÃ¨re semaine des vacances scolaires meurtriÃ¨re sur les routes

La première semaine des vacances scolaires a été mortelle sur les routes. Selon un bilan de la Protection Civile durant la période du 26 au 28 décembre, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 10 accidents les plus mortels, ayant causé la mort sur les lieux de 13 personnes alors que 30 autres blessées, ont té prises en charge par les secours de la PC. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued suite au décès de 5 personnes décédées et 6 autres blessées ,suite à une collusion entre deux véhicules léger et un camion sur la RN N°48, commune et daïra de Reguiba.

NB/ Rédaction Web