Attaque terroriste au Burkina Faso : Lâ€™AlgÃ©rie condamne avec force

L’Algérie a condamné «avec force» l’attaque terroriste ayant ciblé mardi dernier un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso et qui a couté la vie à de nombreuses personnes dont des civils. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, mardi 24 décembre 2019, un détachement militaire de l’armée burkinabé ainsi que des civils à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, ayant couté la vie à de nombreuses personnes dont des civils, en grande majorité des femmes», a indiqué jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, dans une déclaration à l’APS.

«Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et assurons de notre solidarité le gouvernement et le peuple burkinabés frères», a-t-il souligné.

«Nous restons convaincus que le gouvernement et le peuple burkinabés sauront trouver l’énergie et la détermination nécessaires pour combattre et venir à bout de ce fléau», a-t-il ajouté.