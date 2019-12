Constantine : Signature du registre de condolÃ©ances

Les trois sites au niveau desquels ont été ouverts des registres de doléances, à savoir le centre d’information territorial Aboud-Belhimer de la 5e région militaire, le siège du secteur militaire d’Al Mansourah, et celui du 95e régiment régional des transmissions Hadjadj-Bachir dans la commune du Khroub, ont connu une affluence appréciable de citoyens qui ont tenu à rendre hommage au défunt.

Rencontré mercredi devant le centre d’information territorial, Abdelhamid, 52 ans, adjoint d’éducation, qui attendait d’accéder à l’intérieur, n’a pas tari d’éloges sur les qualités de feu Ahmed Gaïd Salah, véritable « sauveur » du pays, selon lui : «Il a fait preuve de beaucoup de lucidité dans sa gestion de l’après-22 février, et surtout de beaucoup de patience, car les critiques ne l’ont pas épargné, mais conscient des dangers qui guettaient le pays, il avait seulement à cœur de le mener à bon port, et quelque part, il l’a payé de sa santé, en ce sens qu’il a fait preuve de beaucoup de volonté, d’un immense sens du dévouement et d’un esprit de sacrifice à toute épreuve ».

À quelques pas de lui, Osman, 39 ans, enseignant universitaire, accompagné de ses deux enfants, s’est dit profondément attristé par la disparition d’Ahmed Gaïd Salah, ce qui l’a décidé de se déplacer sur les lieux afin de présenter ses condoléances à la famille du défunt et à celle de l’institution militaire : « Il a fait son devoir de nationaliste, et à ce titre, il mérite tout notre respect ». Il est à signaler qu’au cours de cette matinée les autorités locales, à leur tête le wali, Abdessamie Saïdoun, accompagné entre autres par le P/APW et le chef de sûreté de wilaya, ont tenu à saluer la mémoire du défunt. Les registres de condoléances seront ouverts pendant les sept jours de deuil qu’observe l’Armée nationale populaire.

I. B.