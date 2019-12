Oncologie mÃ©dicale : 436 mÃ©decins formÃ©s Ã  SÃ©tif

436 médecins généralistes ont été formés depuis mars 2015 ,au titre du programme de la lutte contre le cancer dans la région de Sétif qui comprend pour cette action, les 5 wilaya de M’sila, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Jijel et Sétif: C’est ce qu’a annoncé le Pr Dib Hussein Adlane, coordinateur du cours, médecin chef du service d’oncologie médicale au Centre anti cancer de Sétif à l’issue de la clôture du 15eme cours d’oncologie médicale. Cette session de formation qui a réuni du 15 au 26 décembre, 32 médecins généralistes émanant de ces 5 wilaya qui constituent en fait un bassin de population de plus 6 millions d’habitants et ou cette terrible pathologie n’est pas hélas sans occuper une place préoccupante à l’instar de la wilaya de Sétif ou le nombre de cancer augmente, sachant que pas moins de 1436 cas nouveaux ont été recensés en 2019 donc en évolution par rapport à l’année précédente, s’inscrit dans le cadre d’un programme initié par le ministère de la Santé ,de la Population et de la réforme hospitalière au titre notamment du plan cancer 2015-2019 qui consacre un de ses 8 axes à la formation. «Il s’agira de donner à nos médecins généralistes, des arguments à même de leur permettre pour la prise en charge des patients atteints de cancer à leur niveau et éviter des déplacements inutiles à ces malades pour des soins qu’ils pourraient recevoir chez eux à domicile ou au niveau de l’établissement de santé. Comme il s’agira de procéder à une mise à niveau de nos médecins généralistes, leur donner les derniers nouveautés en matière de lutte contre le cancer et démystifier ces idées reçues qui font dire à certains que le service d’oncologie et le centre de lutte contre le cancer est un mouroir au moment ou le cancer est devenu réellement une maladie chronique une indication thérapeutique, un traitement et un suivi», soulignera le Pr Dib à l’issue de cette cérémonie. Un programme qui s’est étalé sur une formation alternées de 60 heures pour les deux aspects théorique et pratique et qui a permis aux médecins en formation de se pencher sur les volets importants liés à cancérologie générale, le développement du cancer, les différents cancers et l’épidémiologie avec un deuxième axe se rapportant aux différentes armes du traitement du cancer et ce volet non moins important qui a trait aux soins de confort et de support qui est la base de ce cours. Une stratégie d’autant plus importante quand on sait que Sétif qui a été la première à mettre en place un registre du cancer en 1986 déjà grâce au Pr Mokhtar Hamdi Cherif qui s’est investit dans ce domaine et compte depuis 2013, un centre régional de traitement anti cancer ou, le seul service d’oncologie assure entre 800 et 1.100 protocoles de chimiothérapie par année. nous indique le Pr Dib qui fonde cependant beaucoup d’espoir sur cette recommandation qui, si elle est acceptée, permettra de mettre sur pied un réseau de soins au niveau de cette région.

F. Zoghbi